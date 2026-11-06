Izložba “Śveti Ivan Trogirśki. Priče iz Muzeja grada Trogira” otvara se 10. studenoga

U Maloj galeriji Muzeja grada Trogira (izložbenom prostoru u glavnoj, Gradskoj ulici) u utorak, 10. studenoga 2026. u 19:00 sati otvara se izložba Śveti Ivan Trogirśki. Priče iz Muzeja grada Trogira, posvećena svecu koji je ne samo nebeski zaštitnik Trogira nego i simbol grada, njegova identiteta i stoljetnog zajedništva njegovih Trogirana.

Izložba polazi od višeslojne povezanosti sveca i grada, a priču o toj neraskidivoj vezi pripovijeda kroz muzejsku građu. Kameni ulomci, umjetnička djela, otisci pečata, medaljice, knjige, fotografije i razglednice iz fundusa Muzeja grada Trogira otkrivaju različite aspekte svečeva života i kulta, kao i njegovu duboku ukorijenjenost u duhovni, povijesni, kulturni i vizualni identitet grada.

Kroz 65 izloženih predmeta, od sredine 12. stoljeća do početka 21. stoljeća, posjetitelji će upoznati priče o trogirskom biskupu koji je postao gradski patron, legendama i čudima koja ga prate, njegovim grobovima i kapelama, umjetničkim prikazima te mjestima i prizorima Trogira u kojima je svetac trajno prisutan.

Izložbu prati istoimeni katalog čija poglavlja potpisuju Petar Grubišić (Sveti Ivan Trogirski – od trogirskoga biskupa do gradskog patrona), Daniela Kontić (Legende i čuda sv. Ivana Trogirskog), Aleksandra Matura (Svečev grob i prva kapela sv. Ivana Trogirskoga), Lujana Paraman i Aleksandra Matura (Svetac kao simbol i zaštitnik grada), Aleksandra Bilić Petričević (Prikazi sv. Ivana Trogirskog iz fundusa Muzeja grada Trogira) i Maja Maljković Zelalija (Sv. Ivan Trogirski – svjedok promjena u prostoru i vremenu. Susreti sa svecem zaštitnikom na fotografijama i razglednicama iz fundusa Muzeja grada Trogira), uz predgovor glavne urednice Lujane Paraman. Zajedno, izložba i katalog donose nadahnutu priču o svecu, njegovom gradu i ljudima.

Izložba, realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Trogira, ostaje otvorena do 23. siječnja 2027. godine.