Izložba radova s tečaja analogne fotografije otvara se večeras u Galeriji Fotokluba Split

Večeras, 15. rujna, u 20 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara se izložba polaznika tečaja analogne fotografije.

Tečaj, koji je vodila fotografkinja Anđela Vidić, bio je namijenjen fotografima s predznanjem, zainteresiranima za rad s analognom fotografijom. Program je obuhvatio rad s crno-bijelim filmom, postupak razvijanja negativa te osnove rada u tamnoj komori i izradu fotografija na papiru. Kroz predavanja, praktične zadatke i samostalne termine u laboratoriju, polaznici su imali priliku proći cijeli put – od snimanja na film do završne fotografije.

Svoje radove predstavit će: Diana Junaković, Tea Marinović, Lidija Đikić i Ana Šeparović.

Izložba ostaje otvorena do 19. rujna i može se pogledati svakim danom u radnom vremenu Galerije fotografije (od 8 do 21 sat).

Izložba je dio Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025. koji je financiran sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložbeni program Galerije fotografije financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Županijske lučke uprave.