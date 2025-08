Izložba "Ovo i druga mora" uspješno je 'uplovila' u Split

Stara gradska vijećnica na trenutke se činila pretijesnom za sve ljubitelje umjetnosti koji su lijepu ljetnu večer odlučili upotpuniti prvim predstavljanjem najnovijeg ciklusa radova Vatroslava Kuliša u javnosti.

„Muzej grada Splita nije samo muzej koji prezentira povijest grada. Osim što, prije svega čuvamo svoj grad i obnavljamo palaču, isto tako se aktivno trudimo uvrstiti bitne suvremene izložbe u svojim prostorima.“, istaknula je na samom početku ravnateljica Muzeja grada Splita, Vesna Bulić Baketić, izražavajući dobrodošlicu svim okupljenima: „Važno nam je da splitska publika baš kao i publika u drugim gradovima, ili u glavnom gradu, može uživati u svemu najboljem od naše nacionalne umjetnosti, a Vatroslav Kuliš je jedan njen nezaobilazan dio i dio našeg suvremenog slikarstva.“

Da je jedna od najizazovnijih stavki bilo pripremati izložbu koja sadržava djela koja nitko do tada još nije vidio, otkrila je kustosica Petra Dajak Belas: „Nije jednostavno napisati tekst za izložbu jednog tako velikog umjetnika, osobito bez da ste imali priliku vidjeti njegova djela, međutim komunikacija s Vatroslavom Kulišem je od samog početka tekla prirodno. Novi ciklus njegovih radova zapravo nitko do predstavljanja u Splitu nije vidio uživo jer su ona rađena upravo za prostor Stare gradske vijećnice. Morala sam obećati autoru da ih neću dijeliti, kako bi ona do samog kraja ostala iznenađenje upravo za Split i splitsku publiku.“

Ideju da novi ciklus radova Vatroslava Kuliša bude rađen upravo za prostor Stare gradske vijećnice sinula je autoru izložbe Milanu Bešliću: „Kuliš je svoj slikarski rukopis izgrađivao desetljećima te je time na stranicama suvremenog slikarstva upisivao svoju dionicu i stvorio nezaobilaznu vrijednost. Njegova djela, osim što su rađena u post modernističkom načelu, predstavljaju i vrhunsko akademsko znanje i slikarsku kulturu koja instrumentalizira izražajna sredstva i boje. Ovu je izložbu Kuliš koncipirao upravo asimilirajući prostor u kojem će prikazati svoj novi ciklus, a sve kako bi njegova djela bila jasnija, čitljivija i prepoznatljivija.“

„Hvala svima na dolasku,“ kratko je rekao Kuliš, ističući kako ga najviše veseli da su ga na otvorenju došli podržati unuci, djeca i žena: „Mi slikari volimo slikati i puštati druge da pričaju o nama.“

Izložbu Ovo i druga mora je u ime Grada svečano proglasila otvorenom dogradonačelnica Matea Dorčić: „S osobitim zadovoljstvom otvaram drugu u nizu izložbi inspiriranih morem, kojeg toliko obožavamo i respektiramo. U nadi da ćete u djelima našeg umjetnika pronaći nadahnuće i inspiraciju, te da će vam se svidjeti, proglašavam izložbu otvorenom.“

Otvorenju izložbe prisustvovali su brojni Splićani, kolege i umjetnici, a među poznatim licima bilo je i ono Mladena Vukšića, kotorskog biskupa kojemu su govornici zahvalili na dolasku.

Izložba Ovo i druga mora koja se prostire na sve tri etaže Stare gradske vijećnice, otvorena je sve do 14. rujna, a djelić sinoćnje atmosfere kao i mali uvid u sve izloženo, možete vidjeti na fotografijama Zlatka Sunka.