Izložba Hrvatskog doma Split za umjetnički i sadržajno atraktivan i poseban početak sezone 2025./2026.

Uoči nove uzbudljive koncertne sezone Hrvatski dom Split originalno najavljuje program u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića, kao i brojne pogodnosti koje očekuju vjernu publiku. Prošlogodišnja najavna izložba u Marmontovoj ulici, u kombinaciji sa opsežnim koncertnim programom te posebno provedenim istraživanjem „Glas publike”, pokazala se kao pun pogodak i Hrvatski dom Split učetverostručio je broj prodanih pretplata u odnosu na prethodnu sezonu.

Ove godine Hrvatski dom i City Center one kao poseban sponzor pripremaju umjetnički i sadržajno zanimljivu najavu sezone – izložbu ciklusnih plakata renomiranog dizajnera i umjetnika Mile Modica na čak dvije lokacije – u Marmontovoj ulici i u City Centeru one. Izložba se sastoji od novih ciklusnih plakata koji će krasiti grad i prostor prizemlja City Centera one, a koji najavljuju cikluse klasične, jazz, svjetske i tradicijske glazbe, kao i poseban ciklus „Splitski krug” te program za djecu i mlade „Koncertni laboratorij”.

Uz navedene je cikluse novost ovogodišnjeg programa postavljanje „OFF” ciklusa koji će se posebno najavljivati kroz sezonu, unutar kojeg će se predstaviti sastavi žanrovski drugačijeg izričaja, od alternativnog rocka do elektronske glazbe, kao i mikro-ciklusa koji će poseban fokus staviti na filmsku glazbu te glazbeno-književno-filozofske večeri, dok će koncerti tradicijske glazbe ove sezone bit besplatni.

Ovogodišnje pretplate usmjerene su upravo na te cikluse i obuhvaćaju od 8 do 12 koncerata unutar svake, a cijenom su za posebne skupine poput umirovljenika i mladih do 30 godina starosti još povoljnije nego u prethodnoj godini. Posebna je novost i to da publici omiljena pretplata „Teserakt”, u kojoj pretplatnik sam kreira vlastitu sezonu i bira koncerte, ove godine postaje još povoljnija – s 30% popusta na ukupnu cijenu ulaznica na 50% popusta.

Upis pretplata moguć je od 2. rujna, a pretplate je moguće kupiti i online putem službenih stranica Hrvatskog doma Split na www.hdsplit.hr

Program za djecu i mlade donosi dvije nove predstave: „Petar Pan“ i „Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta“, kao i za njih vezane glazbene i kreativne radionice, a program će se uz redovite tjedne aktivnosti održavati i subotom ujutro. Glazbeni istraživači u Koncertnom laboratoriju, kao najmlađi pretplatnici Hrvatskog doma, tako će opet dobiti priliku istraživati zanimljive glazbeno-scenske svjetove kroz cijelu sezonu.