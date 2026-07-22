Kulturno-umjetničko društvo Pleter Dugopolje organizira izložbu fotografija pod nazivom Patagonija očima Hvaranina, u srijedu 22.07.2026. u 19 h, u Domu kulture Dugopolje.

Izložba s pomalo nostalgičnim prizvukom, govori o životu Hrvata u iseljeništvu – u dalekoj Patagoniji (Punta Arenas) gdje je živio i djelovao Stjepan (Esteban) Škarpa Kovačević početkom 20. stoljeća. Ovaj Hvaranin, rodom iz Starog Grada, zavrijedio je dva priznanja: Slavni sin grada Punta Arenasa i Odlikovanje za zasluge od strane predsjednika Čilea. Ostao je upamćen kao aktivni član čileanskog društva te istaknuti volonter i humanitarac. Hrvatski identitet, protkan bogatom poviješću čileanske kulturne baštine, prikazan je kroz objektiv fotoaparata Stjepana Škarpe Kovačevića. Na fotografijama se vide prizori iz svakodnevnog života Punta Arenasa, društveni život stanovnika i različita događanja u kojima je i sam sudjelovao.

Idejni realizator ove izložbe je Jorge Luis Subiabre Matiacha, koji je praktički 'vratio' opus arhivskih fotografija autora u njegovu rodnu domovinu s ciljem valorizacije doprinosa multikulturalnoj zajednici Patagonije ovog Hvaranina. Jorge L. Subiabre Matiacha i sam je entuzijast, koji se vratio u zemlju svojih pradjedova i neumoljivo prikupljao materijale koji svjedoče o neraskidivoj vezi hrvatskog iseljeništva s rodnim zavičajem.

Izložba fotografija Patagonija očima Hvaranina realizirana je u suradnji s Hrvatskom maticom – Podružnica Split i Savezom KUD-ova Splitsko-dalmatinske županije.

Ulaz je slobodan.