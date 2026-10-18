Izlazila s parkirališta pa se sudarila s mopedom: Muškarac zadobio teške ozljede

U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, 16. listopada, oko 12 sati u Vukovarskoj ulici u Šibeniku teško je ozlijeđen 67-godišnji vozač mopeda. Do sudara je došlo kada se 64-godišnja vozačica osobnog automobila uključivala u promet s parkirališta trgovačkog centra, a da prethodno nije propustila vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, 64-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka te se kretala prilaznim kolnikom parkirališta trgovačkog centra.

Dolaskom do raskrižja s Vukovarskom ulicom uključila se na cestu koja je prometnom signalizacijom označena kao cesta s prednošću prolaska, a da prethodno nije propustila sva vozila koja su se njome kretala.

Uslijed toga došlo je do sudara prednjeg desnog dijela njezina automobila i desnog bočnog dijela mopeda kojim je upravljao 67-godišnjak.

Od siline sudara vozač mopeda pao je na kolnik zajedno s vozilom.

Mopedist zadobio teške ozljede

Ozlijeđeni 67-godišnjak prevezen je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Nakon pružene liječničke pomoći pušten je na kućnu njegu.

Protiv vozačice slijedi kaznena prijava

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 64-godišnje vozačice automobila bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, izvijestila je policija.