Izjava američke veleposlanice podigla prašinu u Grčkoj: "Možemo to napraviti u bilo kojoj zemlji, možemo i ovdje"

Izjava koja se pripisuje američkoj veleposlanici u Grčkoj Kimberly Guilfoyle izazvala je pozornost i političke reakcije nakon što je The Wall Street Journal objavio detalje razgovora s privatne večere održane u Ateni u ožujku ove godine.

Prema navodima američkog lista, Guilfoyle se tijekom večere na kojoj su bili grčki i američki dužnosnici sukobila s grčkim ministrom okoliša i energetike Stavrosom Papastavrouom. Razgovor se vodio o tada očekivanoj političkoj krizi i padu rumunjske vlade.

Osoba koja je prisustvovala večeri, kao i drugi ljudi kojima je razgovor naknadno prepričan, tvrde da je Guilfoyle tada poručila kako SAD isto može učiniti i u drugim državama.

– Možemo to napraviti u bilo kojoj zemlji koju želimo. Možemo to napraviti i ovdje – riječi su koje joj se pripisuju.

Važno je, međutim, da je riječ o osporavanoj verziji privatnog razgovora, a ne o javnoj izjavi američke veleposlanice. Guilfoylein odvjetnik osporio je način na koji je Wall Street Journal opisao razmjenu, dok sama objavljena priča ne dokazuje da su Sjedinjene Države izazvale pad rumunjske vlade.

Grčki ministar navodno joj odmah odgovorio

Papastavrou je, prema istoj verziji događaja, reagirao na riječi američke veleposlanice poručivši da Sjedinjene Države ne mogu mijenjati grčku vladu jer su je izabrali građani.

Razgovor je navodno postao napet, a informacije o njemu u javnost su dospjele tek nekoliko mjeseci nakon večere.

Navodna izjava privukla je dodatnu pozornost zbog bliskih političkih, obrambenih i energetskih odnosa Washingtona i Atene, ali i Guilfoyleine uloge u promicanju američkih gospodarskih interesa u jugoistočnoj Europi.

U pozadini i veliki energetski poslovi

Guilfoyle je posljednjih mjeseci aktivno promovirala tzv. Vertikalni plinski koridor, projekt kojim bi se plin dopremljen u Grčku transportirao prema Bugarskoj, Rumunjskoj te dalje prema srednjoj i istočnoj Europi. Dio tog projekta vezan je uz povećanje uvoza američkog ukapljenog prirodnog plina (LNG).

Wall Street Journal u široj priči bavio se i aktivnostima američke veleposlanice vezanim uz energetske poslove te grčku kompaniju Aktor. Prema izvještajima koji prenose nalaze lista, registrirani lobist Aktora Christos Marafatsos pratio je Guilfoyle na pojedinim sastancima s dužnosnicima u regiji.

Upravo je kombinacija tih energetskih interesa i navodne izjave o političkom utjecaju potaknula dodatna pitanja u javnosti.

Što se dogodilo u Rumunjskoj?

Posebno je važna kronologija događaja. Sporni razgovor u Ateni navodno je održan u ožujku 2026., dok je rumunjska vlada predvođena premijerom Ilieom Bolojanom pala tek 5. svibnja, nakon izglasavanja nepovjerenja u parlamentu. Za rušenje vlade glasao je 281 zastupnik i senator.

Stoga se navodna Guilfoyleina rečenica ne može sama po sebi uzeti kao dokaz američkog sudjelovanja u rušenju rumunjske vlade. Dostupni izvještaji potvrđuju da izvori Wall Street Journala tvrde da je ona takvu rečenicu izgovorila, ali ne utvrđuju da je Washington doista organizirao ili izazvao promjenu vlasti.

Odjek zbog odnosa SAD-a i Grčke

Cijeli slučaj osjetljiv je i zbog strateškog značaja Grčke za Sjedinjene Države. Dvije zemlje saveznice su unutar NATO-a, dok Grčka ima važnu ulogu u američkim i savezničkim energetskim i sigurnosnim planovima za jugoistočnu Europu.

Zbog toga je navodna izjava američke veleposlanice otvorila raspravu o političkom utjecaju među saveznicima.

Za sada, međutim, u javno dostupnim informacijama nema dokaza da SAD pokušava promijeniti grčku vladu. U središtu priče ostaje svjedočenje o privatnom razgovoru koje je objavio Wall Street Journal, a čiju je karakterizaciju osporio odvjetnik Kimberly Guilfoyle.