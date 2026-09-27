Izgubljene stvari kod Masleničkog mosta: Prepoznajete li majicu i opremu s fotografija?

Kod Masleničkog mosta na autocesti izgubljene su stvari čiji se vlasnik sada traži. Čitatelj je objavio fotografije u nadi da će ih netko prepoznati i pomoći da se vrate vlasniku.

Na jednoj je fotografiji zelena majica s natpisom talijanske tvrtke "F.lli Soldati SRL", a na drugoj kofer s crvenom ogrlicom, elektroničkim uređajem i punjačem. Fotografije bi mogle pomoći vlasniku ili nekome tko zna čije su stvari da ih prepozna.

Svatko tko prepoznaje stvari ili ima informaciju o vlasniku može se javiti Denisu na broj +385 99 753 8750 ili putem Facebook profila Denisa Klanca.