Izgubljena crna muška torbica: Vlasnik moli za pomoć

Na području iza autoceste kod Zagvozda, u smjeru Imotskog, izgubljena je crna muška torbica u kojoj su se nalazili novčanik i bankovne kartice.

Prema informacijama koje je objavio vlasnik, torbica je najvjerojatnije ispala iz automobila tijekom prometne gužve.

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Vlasnik moli sve građane koji su eventualno pronašli torbicu ili imaju bilo kakvu informaciju da se jave na broj telefona 095 5888 584. Svaka informacija može pomoći da se izgubljene stvari što prije vrate vlasniku.