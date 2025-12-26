Izgubljen vjenčani prsten na Badnji dan u Trogiru: Obitelj moli za pomoć

U blagdansko vrijeme koje podsjeća na bliskost i male stvari velike vrijednosti, jedna sugrađanka uputila je apel građanima nakon što je na Badnji dan izgubljen zlatni vjenčani prsten.

Kako je navedeno u objavi, suprug Željke izgubio je vjenčani prsten na gradskom trgu ili u restoranu Capo. Riječ je o predmetu velike emocionalne vrijednosti, simbolu bračne ljubavi i zajedničkog života.

U unutrašnjosti prstena ugravirana su imena „Željka & Dino“, što bi moglo pomoći u njegovu prepoznavanju. Obitelj se nada da će se prsten vratiti vlasnicima uz pomoć dobrih i savjesnih ljudi.

Svi koji su prsten možda pronašli ili imaju bilo kakvu informaciju mole se da se jave na broj 091 532 3428.