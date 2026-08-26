Izgubio mobitel, srušio dron usred mase, a onda završio na ručku kod emira: Ovako izgleda spektakularni Durbar u Nigeriji

Durbar festival jedan je od najvećih i najvažnijih tradicionalnih muslimanskih festivala u sjevernoj Nigeriji. Održava se za vrijeme dva velika islamska blagdana: Ramazanskog bajrama, kojim završava mjesec posta Ramazan, te Kurban-bajrama, najvećeg muslimanskog blagdana koji simbolizira žrtvu i odanost Bogu.

Budući da se islamski kalendar temelji na lunarnim mijenama, datumi festivala svake godine se pomiču unatrag za desetak dana, a sam Durbar obično traje tri do četiri dana.

Ja sam reportažu o Durbaru došao snimiti upravo za vrijeme Kurban-bajrama jer je taj blagdan ipak važniji i masovniji za većinu muslimana, pa samim time i spektakularniji za dokumentiranje. No na početku nije izgledalo da će sve završiti dobro.

Durbar pod znakom pitanja

Sjever Nigerije podijeljen je na brojne emirate, tradicionalne teritorijalne jedinice kojih danas ima više od osamdeset. Iako više nemaju punu političku moć kakvu su nekada imali, emiri i dalje predstavljaju iznimno važne tradicionalne i vjerske autoritete.

Oni sudjeluju u rješavanju lokalnih sukoba, čuvanju tradicije i održavanju utjecaja među milijunima ljudi koji ih i danas doživljavaju kao stvarne vođe svojih zajednica.

Problem je nastao kada su se dvojica emira iz Kana politički sukobila, a jedan od njih otišao na hodočašće u Meku. Zbog toga je postojala realna mogućnost da se Durbar u Kanou uopće ne održi, što bi za moju reportažu bila potpuna katastrofa.

No ipak, predvečer 26. svibnja, emir Kana Muhammadu Sanusi II u svojoj palači, okružen brojnim velikodostojnicima, objavio je da će se Durbar ipak održati. U sekundi su izvan zidina palače odjeknuli pucnjevi iz starih pušaka, slavlje je eruptiralo, a masa ljudi počela je vikati i pjevati od oduševljenja.



Stotinu tisuća ljudi i stotine konjanika

Sljedeće jutro, 27. svibnja, započelo je jutarnjom molitvom gotovo stotinu tisuća ljudi na glavnoj ulici Kana. Na čelu kolone bio je emir, a iza njega stotine konjanika.

Kako je povorka prolazila gradom, tako su joj se pridruživale brojne obitelji i klanovi, svi u različitim nošnjama, od gotovo viteških odora do raskošnih tkanina u žarkim nijansama narančaste, zelene, plave i crvene.

Mnogi su nosili velike turbane pažljivo omotane oko glave, dok su konji bili ukrašeni bogato vezenim pokrivačima, resama, metalnim ornamentima i šarenim sedlima koja su više izgledala kao kraljevske parade nego obični jahaći pribor.

Uskoro su svi krenuli prema Velikoj džamiji i emirovoj rezidenciji. Svaka obitelj ili klan zatim bi se zaletjeli prema vratima palače jašući u punom galopu kroz masu ljudi.

Bio je to potpuni kaos. Konji su jurili kroz oblake barutnog dima nastalog od bezbroj hitaca iz starih pušaka, ljudi su vikali, bubnjevi tukli bez prestanka, a policija i vojska pokušavali održati kakav-takav red.

Sigurnosne snage bile su naoružane svime mogućim: od palica i bičeva do pušaka s gumenim mecima i automatskog oružja. Neki su djelovali gotovo zastrašujuće pod kacigama i maskama sa motivima mrtvačkih glava.

Uniforme su varirale od svijetloplavih policijskih do NEMOpotpuno crnih specijalnih postrojbi koje su urlale na masu pokušavajući kontrolirati prolaze. Ipak, prema nama su bili vrlo korektni. Dopuštali su nam fotografiranje, a mnogi su čak sami tražili zajedničke fotografije.

Zanimljivo je kako su se i obični ljudi gotovo nametali da ih fotografiramo. Upravo je to jedan od najboljih pokazatelja koliko je (sjeverna) Nigerija neturistička zemlja. U turističkim državama ljudi vam često odmah traže novac za fotografiju. Ovdje su, naprotiv, bili iskreno sretni što ih netko želi dokumentirati.

Mobitel nestao usred kaosa

Negdje usred tog kaosa, tijekom snimanja dronom, gubim mobitel, ali ne i volju za radom. Štoviše, tek bez mobitela počeo sam primjećivati koliko smo svi postali ovisni o njemu, uključujući i mene.

Percepcija mi je bila bolja, fokus jači, a priču sam nastavio zapisivati običnom kemijskom olovkom na papir. Doslovno se ništa nije promijenilo osim moje koncentracije koja je postala još bolja.

No ni tu nije bio kraj priče.

Durbar traje tri dana, a ideja je bila da sljedeći dan provedemo u drugom emiratu - Kazaureu, manjem gradu udaljenom oko dva sata vožnje od Kana. Iskreno, smatrao sam da sam prethodnog dana već vidio sve što se moglo vidjeti.

Prevario sam se.

Drugi emirat donio još veći spektakl

Imao sam osjećaj kao da se emiri međusobno natječu tko će organizirati veći i spektakularniji Durbar. Emir Najib Husseini Adamu pred svoju je rezidenciju stigao sa povorkom od više od tisuću konja i gotovo trideset tisuća ljudi.

Činilo mi se da su njihove nošnje bile još raskošnije nego u Kanou. Povorku su pratale deve sa bubnjarima na leđima, dok su među masom ponovno prolazili animistički pripadnici sekte Bori mašući noževima i simulirajući rezanje vlastitih vratova.

U jednom trenutku, potpuno zanesen snimanjem, dronom sam udario u električni stup. Letjelica je nestala negdje u gomili ljudi i bio sam uvjeren da sam je zauvijek izgubio. Iskreno, tada mi ni dron više nije bio važan. Samo memorijska kartica sa snimljenim materijalom.

A onda potpuno neočekivan prizor.

Nekoliko minuta kasnije iz mase izlazi čovjek noseći moj dron u rukama i pita čiji je. Bila je to nevjerojatno lijepa gesta, pogotovo nakon jučerašnje krađe mobitela.

Najzanimljivije od svega bilo je što je emir čuo za nas kao jedine turiste na festivalu pa nas je zajedno sa svojim sinom, Najibom Muhammadom Adamom, pozvao na ručak u palaču. Nije bio problem odbiti mladu janjetinu, suyu i ostale nigerijske specijalitete.

Moj vodič mi je prije ulaska tiho rekao da preporučuje da kleknemo pred emirom. Odgovorio sam mu da, ako je to uvjet, radije ostajem vani jesti uličnu suyu, jer je moje uvjerenje da ne klečim pred nikim. Mogu se ljudski nakloniti, zahvaliti od srca i pružiti ruku.

Na kraju je emir to potpuno normalno prihvatio.

I nisam pogriješio, jer imam osjećaj da me upravo zbog toga još više cijenio. Ispostavilo se da čovjek perfektno govori engleski, da je obrazovan, da je mnogo putovao i da zna za Split i Hrvatsku. Naravno, nije mogao ne spomenuti Modrića.

Nevjerojatno.

Fotografirali smo se, zahvalili jedni drugima i krenuli svatko svojim putem.

Od ručka kod emira do portreta djece

Posljednjeg dana, 29. svibnja, stigli smo obići malo selo Tulika, naseljeno narodom Fulani, gdje sam kupio izvrstan berberski nož. Nakon toga otišli smo i na treći Durbar, u mali provincijski grad Dutse.

Taj je Durbar bio znatno skromniji. Nisu imali prave konje pa su pojedini sudionici pokušavali simulirati konjanike pomoću improviziranih kartonskih konja, što je bilo gotovo urnebesno smiješno. Naravno, trudili smo se ne pokazivati reakcije kako ne bismo uvrijedili domaćine.

U Dutsu sam pronašao prostoriju sa savršeno zelenim zidom i difuznim prirodnim svjetlom. Upravo tamo napravio sam neke od najboljih portreta koje sam dosad snimio.

Stotine djece htjele su se fotografirati, pa sam dobio i malog “zaštitara” Ahmeda, četrnaestogodišnjaka koji je uz povike “Gabara, gabara!” - što znači “makni se” - tjerao ostale mališane da mi ne ulaze u kadar.

Ahmed je za nagradu dobio nešto novca, a svi ostali bombone.

Mislim da su upravo fotografije te djece najbolji završetak ove neobične, kaotične, ali na kraju ipak lijepe reportaže.