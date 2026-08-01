"Izgubila sam bebu": Potresan apel žene koja traži svjedoke naleta taksija u Splitu

U Splitu je osvanuo potresan apel kojim se traže svjedoci prometne nesreće koja se, prema navodima s oglasa, dogodila 6. srpnja 2026. godine oko 23.15 sati u Ulici Put Radoševca.

Autorica apela navodi kako ju je, dok je prelazila pješački prijelaz, udario osobni automobil s oznakom TAXI. U poruci ističe da su posljedice nesreće bile tragične te da je zbog zadobivenih ozljeda izgubila bebu u 16. tjednu trudnoće.

Pozvala je sve koji su te večeri bili u blizini autobusne stanice Trstenik ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u utvrđivanju okolnosti nesreće da joj se jave na broj naveden u oglasu ili da kontaktiraju Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku.

Na kraju poruke zahvaljuje svim građanima na pomoći, uz nadu da će se javiti netko čije bi svjedočanstvo moglo pridonijeti rasvjetljavanju događaja.

Splitska policija pozvala je 28. srpnja svjedoke prometne nesreće da se jave. Evo što je objavljeno na stranici PU splitsko-dalmatinske.

U ponedjeljak 6. srpnja 2026. godine oko 23,15 sati u Splitu, na kolniku ulice Put Radoševca južno od kućnog broja 2 dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo nepoznato osobno vozilo, s oznakom „TAXI“ ispisanoj na crnoj pravokutnoj podlozi i 31-godišnja pješakinja. Dolaskom do mjesta događaja, na obilježenom pješačkom prijelazu, prednjim desnim dijelom nepoznatog osobnog automobila, nepoznati vozač je zahvatio desnu stranu tijela pješakinje i napustio mjesto događaja. Događaj je policiji prijavljen u ponedjeljak, 27. srpnja 2026. godine.

U cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su prethodile navedenom događaju molimo eventualne svjedoke-očevice prometne nesreće, kao i druge osobe koje imaju korisnih saznanja za navedeni događaj, da se jave osobno, ili telefonom 021 504-010, 021 504-036 u Postaju prometne policije Split.