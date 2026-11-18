Na području Punte Radman u Petrčanima, nedaleko od Zadra, nalazi se prometnica koja je ponovno otvorila pitanja o planiranju komunalne infrastrukture i trošenju javnog novca. Riječ je o cesti koju je Grad Zadar izgradio 2023. godine, a koja prema izvještaju portala 057info od 15. studenoga završava neposredno uz more, bez razvijene mreže prometnica i sadržaja kojima bi trenutačno služila. Vrijednost projekta iznosila je približno dva milijuna kuna, odnosno oko 265 tisuća eura.

Neobičan položaj prometnice privukao je pozornost jer se postavlja pitanje kakvu je točno javnu funkciju trebala imati i jesu li ostvareni ciljevi zbog kojih je izgrađena. Premda izgradnja ceste prije razvoja okolnog zemljišta sama po sebi ne mora biti sporna, važno je znati kakvi su bili izvorni planovi Grada i je li prometnica predviđena kao dio šire buduće mreže. Upravo su ti podaci ključni za ocjenu opravdanosti uloženih javnih sredstava.

Cesta je izgrađena i komunalno opremljena, ali čemu služi?

Prema objavljenim informacijama, prometnica na Punti Radman izgrađena je prije tri godine i opremljena potrebnom komunalnom infrastrukturom. Međutim, njezina sadašnja funkcija otvara pitanja jer prostor uz cestu još nema razvijene sadržaje koji bi opravdavali očekivano prometno opterećenje. Dodatnu pozornost privlači činjenica da cesta završava neposredno uz morsku obalu, što ostavlja dojam prometnice čiji razvoj nije dovršen.

Moguće je da je riječ o prvoj fazi šireg prometnog i urbanističkog uređenja područja, što u prostornom planiranju nije neuobičajeno. U tom bi slučaju bilo važno utvrditi postoji li planirana druga faza, kada je predviđena njezina realizacija i što je potrebno učiniti kako bi prometnica dobila punu funkciju. Bez uvida u projektnu dokumentaciju i gradske odluke nije moguće pouzdano zaključiti je li riječ o opravdanoj dugoročnoj investiciji ili ulaganju čiji očekivani učinci zasad nisu ostvareni.

Dokumentaciju naručio privatni subjekt, radove financirao Grad

Posebnu pozornost privukao je podatak koji je objavio 057info, prema kojem je projektnu dokumentaciju izradila tvrtka Via Factum, a njezinu izradu naručio privatni subjekt povezan sa zemljištem uz prometnicu. S druge strane, samu izgradnju ceste financirao je Grad Zadar. Takav odnos između privatne inicijative i javnog financiranja otvara pitanja o načinu pripreme projekta i razlozima zbog kojih je Grad odlučio preuzeti trošak gradnje.

Važno je naglasiti da sama činjenica da je privatna osoba ili tvrtka naručila dokumentaciju za javnu infrastrukturu ne predstavlja dokaz nepravilnosti. U praksi postoje različiti modeli suradnje investitora i lokalnih vlasti pri izgradnji cesta i druge komunalne infrastrukture. Ipak, za potpunu sliku potrebno je razjasniti na temelju kojih je odluka prometnica financirana, jesu li postojali posebni ugovori i kakvu korist od izgrađene ceste imaju građani.

Jesu li se uz cestu planirali novi građevinski projekti?

Jedno od ključnih pitanja odnosi se na namjenu i vlasništvo zemljišta koje se nalazi uz novoizgrađenu prometnicu. Pristupna cesta može znatno povećati mogućnost korištenja određenih parcela i stvoriti preduvjete za buduću izgradnju, zbog čega je važno utvrditi kakve su prostorne planove nadležna tijela imala u trenutku odobravanja projekta. Posebno bi bilo korisno usporediti stanje zemljišta prije gradnje s današnjim urbanističkim mogućnostima i planiranim sadržajima.

Pritom treba razlikovati dokumentirane činjenice od pretpostavki o mogućim budućim investicijama. Sama činjenica da se uz javnu cestu nalaze privatne parcele nije dokaz pogodovanja njihovim vlasnicima niti nepravilnog trošenja javnog novca. No riječ je o okolnostima koje opravdavaju novinarsko pitanje o tome što je bio cilj investicije i jesu li se planirane javne koristi u međuvremenu ostvarile.

Građani zaslužuju odgovor: Što je bio cilj investicije?

Kako bi se dobila potpuna slika ovog slučaja, potrebno je utvrditi kakvu je prometnu funkciju cesta trebala imati kada je projekt odobren, postoji li plan njezina nastavka i koliko bi eventualne nove faze mogle stajati. Jednako je važno razjasniti jesu li u vrijeme gradnje postojali konkretni planovi razvoja okolnih parcela te je li Grad predviđao dodatne javne sadržaje ili komunalne zahvate. Odgovori na ta pitanja pokazali bi u kojoj mjeri izgrađena prometnica ostvaruje svoju planiranu funkciju.

Ključno pitanje nije samo zašto je cesta izgrađena, nego ostvaruje li javnu svrhu zbog koje su u nju uložena gradska sredstva. Za konačnu ocjenu potrebni su projektna i financijska dokumentacija, podaci o vlasništvu i namjeni okolnog zemljišta te službeno očitovanje Grada Zadra. Tek nakon toga bit će moguće objektivno procijeniti predstavlja li prometnica opravdanu prvu fazu budućeg razvoja ili projekt čiji očekivani rezultati zasad nisu ostvareni.

Foto: 057info