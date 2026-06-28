Izgorjela spavaća soba u Splitu, cijeli stan zacrnjen od dima

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirali su zbog nekoliko požara i tehničkih intervencija, među kojima se posebno izdvaja požar u stanu na Putu Žnjana u Splitu.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, požar je izbio u subotu u 14:30 sati u spavaćoj sobi stana. Prostorija je u potpunosti izgorjela, dok je ostatak stana ozbiljno oštećen dimom. Na intervenciju su izašla dva vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s devet vatrogasaca.

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Ranije tijekom dana, u 9:53 sati, vatrogasci DVD-a Split intervenirali su zbog iskrenja na perilici rublja. Na teren je izašlo jedno vozilo s trojicom vatrogasaca.

Na području županije zabilježen je i požar trave i niskog raslinja u Kostanju. Vatra je zahvatila oko 3.500 četvornih metara, pri čemu je izgorjelo nekoliko stabala maslina te drveni stup za prijenos električne energije. U gašenju su sudjelovala dva vozila i sedam vatrogasaca DVD-a Kučiće.

U Trogiru su vatrogasci u večernjim satima imali tehničku intervenciju otvaranja vrata stana, a na teren su izašla tri pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Trogir.