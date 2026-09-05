Izgorio automobil zamjenice županijske državne odvjetnice. Evo detalja

U središtu Slavonskog Broda, u Vukovarskoj ulici, tijekom noći je u potpunosti izgorio osobni automobil, javlja SBonline. Prema neslužbenim informacijama, vozilo pripada zamjenici županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu.

Iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su da su noćas zaprimili dojavu o požaru. U vatri, u kojoj nitko nije ozlijeđen, vozilo je potpuno uništeno. Na teren su izašli i vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod, koji su brzom intervencijom spriječili širenje vatre na obližnja vozila.

Policija osigurava mjesto događaja, a tijekom jutra obavit će se očevid kako bi se utvrdio točan uzrok požara.

Automobil je, prema neslužbenim saznanjima, bio parkiran ispred zgrade u kojoj živi pravosudna dužnosnica. Glavno je pitanje je li požar izazvao tehnički kvar ili je podmetnut. Policija se još nije službeno oglasila o mogućim uzrocima, pa će ključne odgovore dati očevid i kriminalističko istraživanje koje slijedi.