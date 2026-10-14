Izgledalo je kao scena iz filma, ali dogodilo se u Hrvatskoj: Bježao policiji pa se sakrio u trgovinu, no ono što je uslijedilo skupo će ga stajati!

Prava prometna drama odvijala se u ponedjeljak, 12. listopada 2026. godine, oko 15.15 sati u Lužanima na području Sesveta, kada je 43-godišnji vozač pokušao pobjeći policiji, a potom se sakriti u trgovini. Na kraju je uhićen, novčano kažnjen i trajno ostao bez automobila.

Muškarac je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka Zagrebačkom ulicom kada su ga uočili policijski službenici Ravnateljstva policije, Mobilne jedinice prometne policije. Unatoč zvučnim i svjetlosnim signalima, odbio se zaustaviti te je nastavio vožnju u smjeru sjevera.

Policijski službenici nastavili su ga nadzirati, držeći vozilo u vidokrugu i vodeći računa o sigurnosti ostalih sudionika u prometu, s namjerom da ga zaustave na pogodnom mjestu.

Dolaskom do kućnog broja 19, vozač je zaustavio automobil, izašao iz njega i pobjegao u obližnju trgovinu, gdje se pokušao sakriti. Međutim, policajci su ga ubrzo pronašli.

Vozio pijan, bez valjane dozvole i unatoč zabrani

Policijskim nadzorom utvrđeno je da je riječ o višestrukom počinitelju najtežih prometnih prekršaja. Muškarac je vozio s 1,22 promila alkohola u organizmu, iako mu je vozačka dozvola bila poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Uz to, upravljao je automobilom unatoč važećoj zaštitnoj mjeri zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Vozač je uhićen i doveden na Općinski sud u Sesvetama. Budući da je već ranije pravomoćno kažnjavan za najteže prometne prekršaje, policija mu je privremeno oduzela automobil.

Sud mu trajno oduzeo automobil

Zagrebačka policija u optužnom je prijedlogu zatražila da se 43-godišnjaka proglasi krivim, kazni novčanom kaznom od 8.210 eura te da mu se trajno oduzme vozilo.

Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 5.560 eura.

Osim visoke novčane kazne, vozač je ostao i bez automobila kojim je počinio prekršaje. Sud je odlučio da se vozilo trajno i bez naknade oduzme u korist Republike Hrvatske.