IZDRŽITE JOŠ MALO Lokalno palo i 90 litara kiše: Dalmaciju jutros peru pljuskovi, evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Nedjelja je u većem dijelu Dalmacije osvanula uz promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, a kiše i pljuskova u jutarnjim satima ima ponajprije južnije i istočnije od Splita. Ipak, tijekom dana slijedi osjetna promjena vremena – oborine će postupno prestajati, sa sjevera će se širiti razvedravanje, a zapuhat će umjerena do pojačana bura, ponegdje i jaka.

Iza Dalmacije je vrlo kišovito razdoblje. U protekla 24 sata gotovo posvuda palo je više od 20 litara kiše po četvornom metru, dok je lokalno bilo i znatno obilnijih oborina. Na području Vrgorca palo je 70-90 litara kiše.

Najniže temperature zraka kretale su se od 11 do 15 stupnjeva u Dalmatinskoj zagori te od 15 do 18 stupnjeva uz obalu i na otocima.

Razvedravanje uz buru

Prijepodne će još biti promjenjivo do pretežno oblačno. Povremene kiše, pljuskova i grmljavine bit će ponajprije južnije od Splita, dok će se sa sjevera vremenske prilike brzo popravljati.

U sjevernoj Dalmaciji razvedravanje se očekuje već prijepodne. Sredinom dana sunčanije će postajati i u srednjoj Dalmaciji, a poslijepodne i prema večeri i na krajnjem jugu.

Uz prestanak kiše jačat će bura. Puhat će umjereno do pojačano, a tijekom prijepodneva ponegdje može biti i jaka. Na moru i uz obalu mogući su udari od 65 do 75 kilometara na sat.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 18 do 20 stupnjeva u Zagori te između 21 i 23 stupnja na obali i otocima.

DHMZ je zbog današnjih vremenskih prilika izdao niz žutih upozorenja za Dalmaciju.

Za Splitsko-dalmatinsku županiju na snazi su upozorenja zbog lokalno obilne kiše te mogućih izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Upozorenja za kišu i grmljavinsko nevrijeme izdana su i za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Žuta upozorenja zbog vjetra obuhvaćaju sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju. Očekuje se mjestimice pojačana bura s najjačim udarima između 35 i 40 čvorova, odnosno približno 65 do 75 kilometara na sat.