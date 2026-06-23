Izborniku Deschampsu umrla majka, napustio je reprezentaciju

Francusku nogometnu reprezentaciju tijekom Svjetskog prvenstva pogodila je tužna vijest. Izbornik Didier Deschamps privremeno će napustiti reprezentaciju i vratiti se u Francusku nakon smrti svoje majke, potvrđeno je iz Francuskog nogometnog saveza.

Zbog obiteljskih razloga Deschamps neće voditi Francusku u posljednjoj utakmici grupne faze protiv Norveške, koja se igra u petak u Bostonu. Francuzi su već osigurali plasman u nokaut-fazu natjecanja, a susret s Norveškom odlučivat će o prvom mjestu u skupini.

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Francuski nogometni savez objavio je kako je odluka donesena u dogovoru s predsjednikom Saveza Philippeom Diallom te da će vođenje reprezentacije do Deschampsova povratka preuzeti njegov dugogodišnji pomoćnik Guy Stéphan.

"Didier Deschamps neće moći voditi treninge prije utakmice Norveška – Francuska niti će biti prisutan na klupi u petak za posljednju utakmicu skupine I", priopćili su iz Saveza.

Tužna vijest stigla je dan nakon uvjerljive pobjede Francuske protiv Iraka rezultatom 3:0 u Philadelphiji. Momčad je prethodno svladala i Senegal 3:1 te je među prvim reprezentacijama osigurala prolazak u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

Za Deschampsa je ovo još jedan težak osobni trenutak tijekom reprezentativnih obveza. Naime, tijekom okupljanja francuske reprezentacije u svibnju 2022. godine preminuo mu je i otac.

Francuski nogometni savez zamolio je javnost i medije da poštuju privatnost izbornika i njegove obitelji.

"U ovom iznimno bolnom trenutku, računamo na svakoga od vas da pokaže najveću diskreciju i suzdržanost", poručili su iz Saveza.