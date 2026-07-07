Izbornik Kanade oduševljen hajdukovcem: "Bio je naš najbolji igrač na terenu"

Niko Sigur iza sebe ima vrlo uspješan nastup na Svjetskom prvenstvu u dresu kanadske reprezentacije. Iako je turnir započeo u ulozi pričuve, mladi Hajdukov nogometaš postupno je izborio sve veću minutažu, a odličnim igrama zaradio je veliko povjerenje i pohvale izbornika Jesseja Marscha.

Sigur je prvi susret protiv Bosne i Hercegovine odgledao s klupe, protiv Katara dobio je nekoliko minuta, dok u dvoboju sa Švicarskom nije ulazio u igru. Pravu priliku dobio je u nokaut-fazi – protiv Južne Afrike odigrao je pola sata, a u osmini finala protiv Maroka bio je među početnih jedanaest i na terenu proveo gotovo cijelu utakmicu.

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Na poziciji zadnjeg veznog ostavio je snažan dojam, što nije promaknulo ni kanadskom izborniku.

– Sigur je bio izvrstan, možda čak i naš najbolji igrač u toj utakmici. Odradio je ogroman posao u trkačkom dijelu, donosio odlične odluke, osvojio mnogo lopti u sredini terena i pokazao koliko dobro vidi igru oko sebe. Bio je sjajan – rekao je Marsch nakon susreta s Marokom, kojim je Kanada završila svoj nastup na svjetskoj smotri.

Jesse Marsch says that 22-year-old Niko Sigur was probably #CANMNT's best player vs. Morocco 👏 pic.twitter.com/GTdgkl7NG6 — TSN (@TSN_Sports) July 4, 2026

Američki stručnjak posebno je istaknuo Sigurovu suradnju sa Stephenom Eustáquiom u veznom redu.

– Njih dvojica kontrolirala su sredinu terena protiv vrlo kvalitetnih igrača iz europskih klubova. Obojica su odigrala vrhunsku utakmicu – dodao je Marsch.

Sigur je do sada upisao 22 nastupa za kanadsku reprezentaciju, a sve više potvrđuje kako će biti jedan od ključnih igrača te selekcije u godinama koje dolaze.

Zanimljivo, prije samo nekoliko mjeseci dio javnosti dovodio je u pitanje njegov izbor da nastupa za Kanadu, ističući kako često putuje na reprezentativna okupljanja bez značajnije minutaže. No, Svjetsko prvenstvo pokazalo je da Marsch ozbiljno računa na Hajdukova veznjaka, koji je svojim nastupima dokazao da pripada najvišoj razini međunarodnog nogometa.