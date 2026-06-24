Izbornik Dalić otkrio zašto se ljutio: "Morao sam reagirati, to moramo popraviti"

"Čestitam dečkima na pobjedi, a isto tako moram čestitati i protivniku. Htjeli smo promijeniti situaciju i igrati s krilima, zbog čega smo počeli s Marcom Pašalićem kako bismo dobili širinu i dubinu. Nisam bio zadovoljan, bili smo pod pritiskom, svaka druga lopta je bila njihova, pogotovo duge lopte. Protivnik je stvarao šanse, zbog toga sam bio ljut i morao sam reagirati."

Jeste li očekivali baš ovako tešku utakmicu?

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"Bilo je vrlo teško. I mislio sam i nisam mislio da će biti baš tako teško. Protivnik je bio vrlo čvrst svih 90 minuta. Pripisujem to pritisku jer smo morali pobijediti, pa smo bili dosta sputani. Nisam najsretniji s igrom, pogotovo s fazom obrane. Ipak, to ću sada zaboraviti. Protivniku sve čestitke, iznenadio me svojom kvalitetom i brzinom", piše Gol.hr.

Promjene u sustavu donijele prijeko potrebnu stabilnost

Napravili ste ključne promjene na poluvremenu.

"Mijenjali smo igrače, ali napravili smo i male promjene u samom sustavu. Imali smo dosta problema po njihovoj desnoj strani, pa smo to htjeli zatvoriti, a ni u napadu nismo bili dobri. Promjene su nam donijele stabilnost. Morali smo mijenjati jer smo se i umorili, tako da mislim da su ti potezi bili korektni."

Hrvatski navijači ispunili su stadion i napravili sjajnu atmosferu.

"Za nas je to velika stvar. Znamo koliko naših ljudi živi u Kanadi i koliko nam je njihova podrška važna. Hvala im na tome, danas ih je bilo u velikom broju. Oni su nas nosili, pogotovo zadnjih petnaestak minuta kada nam je već vidno nestajalo snage."

Gana je remizirala s Engleskom i dodatno zakomplicirala situaciju u skupini.

"Gana je danas pokazala svoju snagu i kvalitetu. Uzeli su Englezima bod i uspjeli ih zaustaviti bolje nego mi. Englezi nisu bili dominantni kao protiv nas. Ganci su uzeli već četiri boda i praktički osigurali drugi krug, što dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Čeka nas slična utakmica kao protiv Paname. Njihov kontranapad može biti jako nezgodan, što su pokazali protiv Engleske, a i ranije protiv Paname, kada su iz takve kontre zabili pobjednički gol. Nisu protivnik koji je nepobjediv, ali da su iznimno kvalitetni, to je neupitno."

Luka Modrić upisao je povijesni 200. nastup za Hrvatsku. Činilo se da mu je bilo pomalo neugodno kada su ga suigrači bacali u zrak, a navijači mu skandirali?

"Prvo, drago mi je što smo pobijedili i poklonili mu tri boda. Ako odigraš 200 utakmica za klub, to je golem uspjeh, a kamoli za reprezentaciju. To je uspjelo samo Cristianu Ronaldu i još ponekom igraču. Evo, Luka je i danas odigrao jako dobro sve do 80. minute. To što ga navijači diljem svijeta podržavaju i vole govori o njegovoj veličini. Luka ulazi u povijest kao najbolji igrač Hrvatske svih vremena, ali i jedan od najboljih svjetskih nogometaša koji ovoliko dugo traje", kazao je Dalić i nastavio:

"Istina je, Luka bi najradije izbjegao svu tu buku koja se događa oko njega. Zato i jest tako velik igrač i čovjek. On nije nametljiv lider, nego je takav rođen. Dosta je skroman i složio bih se s procjenom da jednostavno nije tip za velika slavlja."

Kako igrati protiv Gane u odlučujućoj utakmici?

"Moramo popraviti igru u segmentu obrane. Nadam se da ćemo s ova tri boda vratiti samopouzdanje i da ćemo biti opušteniji, odnosno da više nećemo igrati u grču. Ako želimo pobijediti Ganu, moramo biti bolji u svakom segmentu igre, a posebice u defenzivi."

Hrvatska je ostavljala puno prostora iza leđa zadnjeg reda, a Panama je iz kontri stvarala goleme probleme?

"Protivnička tranzicija se danas pokazala dosta opasnom za nas, a Gana igra na sličan način. Nije toliki problem u tome s koliko igrača igramo u zadnjem redu, nego u tom slobodnom pasu suparnika. Ostavljali smo Panamcima i prostor i vrijeme u sredini terena da odigravaju dubinske lopte. To moramo spriječiti. Nismo u tome uspijevali danas i to pod hitno moramo popraviti", zaključio je Dalić.