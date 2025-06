Izborna drama u 4 glasa na Korčuli: Silić Maroević traži provjeru rezultata, HDZ je nazvao "gubitnicom bez dostojanstva"

Na Korčuli još uvijek traje izborna drama koja, izgleda, neće tako skoro završiti. Aktualna gradonačelnica, SDP-ova Nika Silić Maroević, izgubila je izbore za nevjerojatna četiri glasa od HDZ-ovog kandidata Frane Jeričevića, a potom je zbog male razlike u glasovima zatražila uvid u izborni materijal.

Silić Maroević izbore je završila sa 1621 glasom dok je Jeričević skupio 1625 glasova. Silić Maroević se iste večeri javila na Facebooku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Čestitam protukandidatu Franu Jeričeviću na izbornom rezultatu. Zbog jako male razlike u glasovima, u tijeku je provjera svih listića nakon čega ćemo saznati konačni rezultat drugog kruga izbora", napisala je.

Ogromna izlaznost na Korčuli i tijesan rezultat. SDP nakon uvida poslao žalbu Županijskom izbornom povjerenstvu

Korčula je u nedjelju bila prava oaza demokracije. Na izbore je izašlo više od 67% birača, a izborima su, bar nakratko, presudila četiri glasa. Zbog tijesnog rezultata Silić Maroević je zatražila uvid u izborni materijal, a potom se tamošnji SDP žalio Županijskom izbornom povjerenstvu zbog spornih glasačkih listića.

Žalba je, kako je i sama Silić Maroević potvrdila, poslana Županijskom izbornom povjerenstvu "zbog niza nepravilnosti u drugom krugu lokalnih izbora u Gradu Korčuli".

Žalba obuhvaća nepravilno postupanje s izbornim materijalom, neravnopravan tretman (Silić Maroević kaže da je HDZ-e, bez najave i bez sastavljanja zapisnika, omogućen uvid u izborni materijal u odsustvu SDP-a), glasački listići koje SDP smatra nevažećima, a koji su ipak pribrojani HDZ-u i jedan nevažeći listić za koji smatraju da je trebao biti dodijeljen njima.

"Kao kandidatkinja i građanka koja poštuje volju birača, ističem da je moj prigovor usmjeren na nepravilnosti u izbornom procesu te predstavlja odgovorno postupanje u zaštiti demokratskih načela, a ne osporavanje izbornih rezultata. Smatram da je zaštita izbornog sustava od nepravilnosti pravo i obveza svakog građanina koji želi poštene i transparentne izbore. Svaka primjedba koju sam uputila ima za cilj osigurati pravilno prepoznavanje glasova i poštivanje zakona. Samo tako možemo vjerodostojno zastupati volju birača. Pozivam sve uključene strane da zajednički radimo na osiguravanju poštenog i transparentnog izbornog procesa, kako bismo očuvali povjerenje u institucije i temeljne vrijednosti naše zajednice", napisala je Silić Maroević na Facebooku u utorak navečer.



HDZ Korčula je Niku Silić Maroević na službenim stranicama nazvao "nepomirljivom gubitnicom bez dostojanstva"

U međuvremenu, na službenoj stranici HDZ-a Korčula osvanulo je njihovo priopćenje prepuno teških riječi za Silić Maroević. Službeni korčulanski HDZ je gradonačelnicu nazvao "nepomirljivom gubitnicom bez dostojanstva".

"Sve maske su pale. Potvrđuje se sve ono što smo govorili u kampanji. Bivša SDP-ova gradonačelnica Korčule, Nika Silić Maroević, još dok je bila gradonačelnica tretirala je predstavnike građana u Gradskom vijeću kao svoje marionete.

Prije dva tjedna, kada je u prvom krugu i izgubila većinu u Gradskom vijeću, nije poštovala volju birača, tvrdila je kako su predstavnici građana nitko i ništa i da je ona sama vlast, a izostala je i prava čestitka pobjedniku. Nika Silić Maroević je izgubila i u drugom krugu. Umjesto da prizna poraz, ponovno negira volju birača, ali ide i korak dalje: ponižava članove biračkih odbora koje je sama odabrala. Svi članovi biračkih odbora zapisnike su potpisali jednoglasno, lažno optužuje predsjednicu Izbornog povjerenstva za poništavanje listića iako predsjednica ne odlučuje o (ne)važećim listićima.

Svi su krivi za poraz Nike Silić Maroević osim nje same. Ali ne postoji to povjerenstvo, to ponovno brojanje glasova koje može promijeniti volju birača, koje od izbornog gubitnika može napraviti pobjednika. Zato ju u Gradu već zovu nepomirljiva gubitnica. Vodila je nikad prljaviju kampanju i još ju uvijek pokušava voditi, čime je izgubila i ono malo dostojanstva što joj je ostalo, jer ne zna prihvatiti poraz", stoji u njihovom priopćenju kojeg su objavili na službenom Facebooku HDZ-a Korčula.

Silić Maroević: "Ovo je ispod svake razine političke kulture"

"Priopćenje korčulanskog HDZ-a ispunjeno uvredama i omalovažavanjem duboko je ispod svake razine političke kulture koju Grad Korčula zaslužuje. Takav govor nije samo neprimjeren, nego i opasan jer pokušava diskreditirati zakonito ponašanje kroz vrijeđanje, ponižavanje i potpuno ignoriranje temeljnih demokratskih prava.

U izbornoj noći čestitala sam protukandidatu Franu Jeričeviću na rezultatu, osobno ga nazvala i obavijestila da ćemo zbog vrlo male razlike u glasovima zatražiti uvid u izborni materijal. Nakon tog uvida, koje je moje zakonsko pravo, smatramo da postoje razlozi za žalbu Županijskom izbornom povjerenstvu, i ona je podnesena u zakonskom roku.

Ovdje se ne radi o "priznavanju" ili "nepriznavanju" izbornih rezultata - to nije stvar osobnog mišljenja, nego odluka nadležnih institucija. Uvjereni smo da bi i HDZ, da je u sličnoj situaciji, postupio isto. Zašto bi zakonita provjera rezultata predstavljala "ponižavanje" ili "gubitak dostojanstva"? To je potpuno normalna i uobičajena demokratska procedura", napisala je Silić Maroević ranije na Facebooku.