Vlada i osam sindikata javnih službi postigli su dogovor o rastu osnovice plaće. Time je izbjegnut potencijalni štrajk jer je dogovor je postignut posljednjeg dana mirenja.

Vlada je napravila ustupak. Iako je bilo rečeno da u proračunu više nema sredstava da se ide s boljom ponudom, ipak je ponuda sada bolja za pola posto, nego što je bila ona prvotna, kazao je novinar Matija Mlinarić za podnevni Dnevnik HTV-a.

Od 1. siječnja 2027. godine osnovica raste za 3%, a od 1. kolovoza porast će za 1%. Ukupno se radi o porastu od 4%, dok je u prethodnoj opciji ponuda bila 3,5%.

Što se tiče toplog obroka, može se očekivati 50 eura u jednoj tranši, a potom još 30 - ukupno do listopada 2027. bi to bilo 80 eura za topli obrok.

- Predstavnici triju sindikata nisu pristupili potpisivanju ovog sporazuma. Oni će potporu članstva za ono što se tijekom procesa mirenja dogovaralo i ovim sporazumom zapravo i dogovorilo, tražiti u dodatnim referendumskim inicijativama, kazao je ministar financija Tomislav Ćorić.

- Držim da je današnje potpisivanje, s aspekta Vlade Republike Hrvatske prije svega dokaz da socijalni dijalog koji smo vodili u proteklih nekoliko dana može biti konstruktivan, dobar i u konačnici uspješan, dodao je.