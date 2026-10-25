Izbjegnite ovu pogrešku pri pripremi bolognesea, mnogi je rade

Čak i ako koristite kvalitetno meso, dobro vino i satima kuhate umak bolognese, rezultat može biti razočaravajući ako pogriješite već na početku pripreme. Jedna od čestih pogrešaka jest dodavanje velike količine hladnog mljevenog mesa izravno na pirjano povrće. Iako takav postupak nije nužno pogrešan, može spriječiti meso da se lijepo zapeče i razvije bogatiji okus, piše Index.

Zašto je važno dobro zapeći meso?

Osnova mnogih talijanskih jela je soffritto, mješavina sitno nasjeckanog luka, mrkve i celera koja se polako pirja na masnoći dok povrće ne omekša. Ako na tako pripremljeno povrće odjednom dodate veliku količinu hladnog mljevenog mesa, temperatura u posudi naglo će pasti. Meso će početi otpuštati tekućinu pa će se, umjesto da se zapeče, uglavnom kuhati u vlastitim sokovima.

Zbog toga može ostati blijedo, bez zapečenih dijelova koji umaku daju dodatnu punoću okusa. Riječ je o Maillardovoj reakciji, procesu tijekom kojeg meso na visokoj temperaturi dobiva smeđu boju i razvija karakteristične arome.

Jednostavan trik za bogatiji okus

Ako želite da meso dobije lijepu smeđu boju, najbolje ga je zapeći odvojeno, u dobro zagrijanoj tavi. Nemojte odjednom staviti previše mesa jer će se tava ohladiti, a meso početi puštati vodu.

Radije ga pecite u nekoliko manjih tura. Rasporedite ga po tavi i ostavite kratko da se zapeče prije nego što ga počnete miješati i usitnjavati. Kada poprimi lijepu smeđu boju, dodajte ga pirjanom povrću i nastavite pripremati umak prema receptu.

Tako ćete dobiti umak u kojem se slatkoća pirjanog povrća nadopunjuje s bogatim okusom zapečenog mesa. Vino, rajčica i dugo kuhanje dodatno će povezati okuse, a rezultat može biti još ukusniji bolognese.