Izbio požar uz željezničku prugu u Primorskom Docu, gasila tri kaštelanska društva

U Primorskom Docu, uz željezničku prugu, izbio je požar. Dojava o požaru zaprimljena je u 19.30 sati, nakon čega su na teren upućeni vatrogasci.

U gašenju su sudjelovali pripadnici DVD-a Kaštela, DVD-a Mladost i DVD-a Kaštel Gomilica s ukupno tri vozila i deset vatrogasaca.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, požar je ugašen u 20.50 sati. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila oko jedan hektar trave, niskog raslinja i makije.

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba niti je zabilježena ugroza za stambene objekte, a okolnosti njegova izbijanja zasad nisu poznate.