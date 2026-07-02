Izbio požar na metkovskom odlagalištu otpada Dubravica, na terenu više vatrogasnih postrojbi

Danas iza 13 sati izbio je požar na odlagalištu otpada Dubravica kod Metkovića. Na terenu su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Metković i DVD-a Metković, a u pomoć im uskoro stižu i pripadnici DVD-a Kula Norinska, javlja likemetkovic.hr.

Požar je planuo na južnom dijelu odlagališta, no prema trenutačnim informacijama nema opasnosti od njegova širenja na ostatak deponija. Vatrogascima u gašenju ide na ruku sjeverni vjetar koji pomaže u obuzdavanju vatre.

Zapovjednik JVP-a Metković Jure Pilj rekao je kako je požar za sada ograničen na područje na kojem je izbio te da se ne širi na ostale dijelove odlagališta.

Uzrok požara zasad nije poznat, no pretpostavlja se da je do njega moglo doći uslijed samozapaljenja izazvanog visokim temperaturama. Vatrogasci nastavljaju s gašenjem i nadzorom požarišta kako bi spriječili eventualno širenje vatre.