Izbio požar na Braču, strelovito brzo se širi

U četvrtak kasno navečer izbio je požar na otoku Braču. Prema prvim i neslužbenim informacijama, gori na području između Ložišća i Dračevice,
U samo 15 minuta vatra se vidno širi što ne čudi jer puše umjereno jugo s jakim udarima.
Za razliku od Hvara, Visa i obale, na Braču zadnja 24 sata nije bilo kiše.
Potencijalno dobra vijest je ta radarska snimka otkriva sustav kiše koji se oko 23.30 nalazi između Šolte i Visa te se postupno približava Braču.
Prve snimke požara sa samog Brača: Vatra se vrlo brzo širi, ali s mora stiže ono čemu se svi nadaju
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