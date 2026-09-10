Izbio požar na Braču, strelovito brzo se širi

U četvrtak kasno navečer izbio je požar na otoku Braču. Prema prvim i neslužbenim informacijama, gori na području između Ložišća i Dračevice,

U samo 15 minuta vatra se vidno širi što ne čudi jer puše umjereno jugo s jakim udarima.

Za razliku od Hvara, Visa i obale, na Braču zadnja 24 sata nije bilo kiše.

Potencijalno dobra vijest je ta radarska snimka otkriva sustav kiše koji se oko 23.30 nalazi između Šolte i Visa te se postupno približava Braču.