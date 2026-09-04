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Izbio požar iznad Solina! Brojni vatrogasci na terenu, vatra je zaprijetila i kućama

Vatra je buknula oko 23 sata na području Ninčevića, a u gašenju sudjeluju brojne vatrogasne snage
pozar solin nincevici 1

Oko 23 sata izbio je požar iznad Solina, na području Ninčevića. 

Na požarište su upućene brojne vatrogasne ekipe iz Solina, Splita, Kaštela i Trogira, a u gašenju sudjeluje i Interventna vatrogasna postrojba Divulje. Prioritet je stavljen na zaustavljanje širenja vatre i zaštitu stambenih objekata.

Velik problem predstavljala je snažna bura koja je dodatno otežavala gašenje i povećavala rizik da se požar brzo proširi na okolno područje. Vatrogasci su ulažili maksimalne napore kako bi situaciju stavili pod kontrolu.

Vatra se u jednom trenutku opasno približila kućama, ali oko ponoći situacija je stavljena pod kontrolu.

pozar solin nincevici 1
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