Izbio novi požar u Dalmaciji. U pripravnosti vatrogasci iz kontinentalne Hrvatske

Više požara izbilo je u subotu poslijepodne na području Dalmacije nakon grmljavinskog nevremena, a vatrogasci se istodobno bore s vatrom na nekoliko lokacija u Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zbog zahtjevne situacije angažirane su brojne zemaljske i zračne snage.

Požar na brdu Jelinjak kod Grebaštice prijavljen je u 14.35 sati. U gašenju sudjeluju pripadnici Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, a tijekom poslijepodneva na požarištu su bila angažirana ukupno 64 vatrogasca s 25 vozila. Iz zraka im pomažu tri Air Tractora AT-802 i jedan Canadair CL-415. Prema posljednjim informacijama, stambeni objekti zasad nisu ugroženi.

Oko 17 sati izbio je i novi požar na području Vodica, gdje su odmah upućene lokalne vatrogasne snage.

Istodobno se vodi zahtjevna borba s vatrom i na otoku Korčuli, gdje je požar planuo u blizini Blata. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage s otoka, dok iz zraka djeluju tri Canadaira CL-415.

"Situacija na Korčuli je dosta teška. U pomoć kreću vatrogasci s Pelješca i priobalnog dijela županije, kao i pripadnici Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik", izjavio je zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

Zbog istodobnih velikih intervencija u Dalmaciji glavni vatrogasni zapovjednik stavio je u pripravnost za izvanrednu dislokaciju vatrogasne snage Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba, kako bi po potrebi mogle biti upućene na najugroženija područja.