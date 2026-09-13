IZBIO JE NOVI POŽAR NA BRAČU Gori iznad Bola, u akciji i kanader!

Oko 14.30 sati na Braču je izbio novi požar otvorenog prostora, ovoga puta na području iznad Bola.

Prema prvim informacijama, riječ je o požaru koji je nekoliko kilometara udaljen od velikog požarišta na kojem se vatrogasci već danima bore s vatrom na zapadnom dijelu otoka.

U gašenje novog požara uključen je i jedan kanader.

Za sada nema detaljnijih informacija o veličini opožarene površine, smjeru širenja vatre ni eventualnoj ugroženosti objekata.

Vatrogasne službe su na terenu, a više informacija očekuje se uskoro.