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IZBIO JE NOVI POŽAR NA BRAČU Gori iznad Bola, u akciji i kanader!

Dok se vatrogasci bore s velikim požarom, na Braču izbio novi!
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Oko 14.30 sati na Braču je izbio novi požar otvorenog prostora, ovoga puta na području iznad Bola.

Prema prvim informacijama, riječ je o požaru koji je nekoliko kilometara udaljen od velikog požarišta na kojem se vatrogasci već danima bore s vatrom na zapadnom dijelu otoka.

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U gašenje novog požara uključen je i jedan kanader.

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Za sada nema detaljnijih informacija o veličini opožarene površine, smjeru širenja vatre ni eventualnoj ugroženosti objekata.

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Foto: Toni Zuanić

Vatrogasne službe su na terenu, a više informacija očekuje se uskoro.

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