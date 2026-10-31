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Izaslanstvo HDZ-a Sinj odalo počast poginulim braniteljima i preminulim sugrađanima

Prethodno su zapaljene svijeće ispred Centralnog križa na groblju sv. Frane, kod biste Gojka Šuška i biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana
hdz-sinj-groblje

Povodom blagdana Svih svetih, izaslanstvo HDZ-a Sinj, jutros je položilo cvijeće i zapalilo svijeće ispred Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Sinju.

Prethodno su zapaljene svijeće ispred Centralnog križa na groblju sv. Frane, kod biste Gojka Šuška i biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

"S osobitim pijetetom prisjetili smo se poginulih hrvatskih branitelja, svih žrtava Domovinskog rata i naših preminulih sugrađana. Njihova žrtva, djela i doprinos trajno su utkani u našu povijest i naš grad te nas obvezuju na čuvanje vrijednosti Domovinskog rata, grada Sinja i domovine Hrvatske", poručili su.

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