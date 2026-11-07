Izabrani najbolji nastavnici, profesori i učenici u Hrvatskoj: Splićanka proglašena profesoricom godine

Portal srednja.hr proslavio je 15. rođendan šestom godišnjom konferencijom ‘Idemo u srednju’, održanom 6. studenog u zagrebačkom hotelu International. Više od 270 nastavnika, profesora, ravnatelja, dekana, učenika i studenata pratilo je 14 predavanja i 6 panela u dvije dvorane, na kojima je sudjelovalo 37 govornika. Teme su bile spremnost brucoša za studij, prijelaz na tržište rada, financijska pismenost mladih, umjetna inteligencija u nastavi, mentalno zdravlje i novi zakoni u obrazovanju.

“Napunili smo 15 godina, što znači da krećemo u srednju. U iduće četiri godine želimo raditi bez straha za sutra, da nas se čuje i u zbornicama i u ministarstvu te da se nakon naših tekstova nešto pomakne”, rekao je Marko Matijević, pokretač i glavni urednik portala srednja.hr.

Umjetna inteligencija u obrazovanju je goruća tema

Umjetna inteligencija provlačila se kroz gotovo sve panele. Prodekan FOI-ja Ivan Magdalenić istaknuo je da je na obrazovnom sustavu zadatak naučiti mlade da je koriste etički, a prodekan FERIT-a Ivan Vidović dodao je da studenti moraju znati provjeriti je li rješenje koje ponudi umjetna inteligencija točno. Na panelu o umjetnoj inteligenciji u školama predstavljen je projekt BrAIn, koji uvodi izborne i fakultativne predmete o toj temi. U njega je uključeno više od 2.500 učenika, a provodi ga više od 250 nastavnika. Zbog razvoja umjetne inteligencije mijenjaju se i fakultetski programi: dekan FPZ-a Marko Šoštarić najavio je novu izmjenu programa samo tri godine nakon prethodne, a Viktor Lučić iz KONČARA poručio je mladima da u životopisu pokažu motivaciju i osobni pristup.

Psihologinja Tamara Lipnjak s RIT Croatia navela je procjenu Savjetovališta UNIZG da oko 25 % studenata ima poteškoće koje zahtijevaju stručnu pomoć. Projekt JobLab, kroz koji je u 11 radionica prošlo gotovo 500 učenika, odgovara na podatak da se tek svaki treći od 70 % srednjoškolaca koji u Hrvatskoj biraju strukovne programe smatra spremnim za posao. Na panelu o programu Škola ambasadora Europskog parlamenta, koji obilježava 10 godina, upozoreno je da građanskog odgoja u Hrvatskoj nema i da se učenici o politici informiraju gotovo isključivo putem TikToka i Instagrama. Kroz Školu ambasadora Europskog parlamenta samo je u zagrebačkoj II. gimnaziji prošlo 450 učenika.

Posebno je aktualan bio panel o novim zakonima jer je Ministarstvo nedavno ponovno odgodilo njihovo donošenje. Momir Karin iz MZOM-a odgodu je obrazložio složenošću posla i potrebom za dva zakona, dok je Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja upozorila na ad hoc izmjene zakona. U drugoj dvorani deset izlagača odabranih javnim natječajem održalo je predavanja o temama od generacije Alpha do modularne nastave u geodeziji, a dvorana je bila puna tijekom cijelog dana.

Dobitnici nagrada Zlatna kreda

Na natječaj je stigla 378 prijava, a u finale je ušlo 17 kandidata. Pobjednici su:

Nastavnica godine: Morena Poljančić Jakovac, OŠ Prečko. Razredu koji je krajem 2024. izgubio prijatelja vratila je povjerenje i toplinu, ne odustavši od rada i obrazovnih ciljeva.

Učenik godine: Jakov Knežević, 7. razred OŠ Vladimir Nazor, Virovitica. Nadareni je likovni umjetnik, višestruki pobjednik natjecanja i ilustrator dviju slikovnica.

Profesorica godine: Senka Borovac Zekan, Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu. Studente pretvara u aktivne sudionike kroz humanitarne akcije, udrugu OSSINJAK, podcast POSSCAST i Erasmus suradnje.

Studentica godine: Narcisa Zorić, Pučko otvoreno učilište u Zagrebu. Svojim 30-godišnjim učenjem pokazuje da učenje nema rok trajanja.

Partneri: Konferenciju su podržali srebrni partneri Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, CARNET i Školska knjiga; brončani partneri Alfa, FOI, KONČAR, FERIT, Telemach, RIT Croatia, Fakultet prometnih znanosti, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Hrvatska zajednica županija i Privredna banka Zagreb; te partner Coca-Cola HBC Hrvatska.