Izabrani dopredsjednici i novo Vijeće HOO. Ima i Splićana

Nakon što je izabran za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), Josip Varvodić odmah je predstavio svoj tim i prve poteze koje planira provesti na čelu krovne sportske organizacije.

Izabrani dopredsjednici i novo Vijeće

Na prijedlog novog predsjednika, Skupština je za dopredsjednike HOO-a potvrdila Franu Žanića (Hrvatski odbojkaški savez), Milivoja Bebića (Hrvatski klub olimpijaca), Željka Kisića (Hrvatski veslački savez) i Suzanu Šop (Sportski savez Grada Zagreba).

Varvodić je najavio da će se Predsjedništvo uskoro proširiti te da bi mu se trebali pridružiti Stipe Pletikosa iz Hrvatskog nogometnog saveza, Barbara Matić iz Komisije sportaša, Željko Banić iz Hrvatskog sambo saveza i Robert Markt iz Hrvatskog auto i karting saveza.

Skupština je izabrala i novo Vijeće HOO-a u kojem će, među ostalima, sjediti Stipe Pletikosa, Robert Markt, Željko Kisić, Nikola Rukavina, Vedran Šupuković, Željko Banić, Barbara Džinović, Mladen Mikolčević, Ante Filipović, Snježana Juranić, Mladen Drnasin, Dragutin Kamenski, Antonijo Zujić, Damir Hrupec, Damir Knjaz i Lucian Vukelić. Posebnu pozornost privuklo je imenovanje Vukelića, bivšeg ravnatelja HZZO-a.

"Vrijeme je za transparentniji HOO"

Nakon izbora Varvodić je rekao kako je očekivao pobjedu jer je tijekom kampanje osjećao sve veću potporu članica.

– Od početka kampanje rasla je podrška, a samim time i moje uvjerenje da možemo uspjeti. Danas sam se osjećao spremno za ovu odgovornost – rekao je.

Istaknuo je da će jedan od glavnih prioriteta biti uspostava jasnih i transparentnih kriterija upravljanja i financiranja te precizno definiranje odgovornosti Vijeća i stručnih službi.

– Želimo napraviti sustav koji će biti otvoren prema javnosti i članicama. Nadam se da će fokus uskoro ponovno biti na sportašima, a ne na predsjedniku HOO-a – poručio je.

Analiza poslovanja u prvih 100 dana

Govoreći o prvim potezima, najavio je da će u prvih stotinu dana mandata okupiti tim stručnjaka koji će analizirati financijsko stanje HOO-a, način raspodjele sredstava, poslovne procese i razvojne programe.

Istodobno će, kako je rekao, ispitati jesu li tijekom izborne kampanje resursi HOO-a korišteni na neprimjeren način.

– Javnost i članice imaju pravo znati u kakvom stanju preuzimamo sustav. Pred nama je zahtjevan posao, ali cilj je vratiti povjerenje i osigurati da HOO bude partner sportašima, trenerima i savezima – istaknuo je.

"Za nezakonitosti neće biti mjesta"

Varvodić je ponovio kako će transparentnost biti temelj njegova mandata te poručio da u HOO-u neće biti mjesta za nezakonito pogodovanje, zlouporabu položaja ili trgovanje utjecajem.

Podržao je i inicijative ministra turizma i sporta Tončija Glavine usmjerene prema većoj transparentnosti rada sportskih institucija.

Na pitanje o mogućem ograničavanju predsjedničkih mandata rekao je da je otvoren za razgovor o toj temi.

– Ne želim biti predsjednik do kraja života. Model ograničenog broja mandata nije loša ideja i o tome ćemo razgovarati – rekao je.

Govoreći o istrazi Uskoka, poručio je kako vjeruje institucijama te da će HOO pružiti svu potrebnu suradnju ako to bude zatraženo.

Zaključio je kako očekuje da Hrvatski olimpijski odbor ponovno postane institucija koja okuplja i služi hrvatskom sportu, s jednakim odnosom prema svim savezima i sportašima, bez obzira na veličinu ili popularnost sporta kojim se bave.