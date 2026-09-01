Iza nas je neobično ljeto, Split se posebno izdvojio. A vrućina još „stoji“ u prognozama

U očekivanju službenih analiza klimatologa DHMZ-a već sada se može zaključiti - na temelju praćenja podataka na mrežnim stranicama DHMZ-a i u aplikaciji HRT METEO - kako je srednja mjesečna temperatura zraka u kolovozu diljem Hrvatske bila znatno iznad prosječne iz posljednjeg klimatološkog razdoblja od 1991. do 2020. godine. Štoviše, zbog odstupanja od prosjeka uglavnom od 3 °C do čak 5 °C kolovoz je u većini mjesta bio čak i rekordno topao! Od najvećih hrvatskih gradova jedna od iznimki je Rijeka, gdje je ovogodišnji kolovoz drugi u nizu najtoplijih - iza onoga 2024. godine.

Iznimki je bilo i u ukupnoj mjesečnoj količini oborine. Dok je u većini Hrvatske kolovoz bio razmjerno suh, ponegdje čak i blizu rekorda, kao primjerice u Lastovu i Makarskoj, gdje se "skupio" samo decilitar oborine - mjestimice na sjevernom Jadranu - u Poreču i Rabu, primjerice, kolovoz je bio razmjerno kišan, uz i više od 100 litara kiše po četvornome metru!?

I ljeto među najtoplijima u povijesti, ali posvuda ne i suho

Uobičajeno nejednolik raspored oborine, pogotovo ljeti, uočava se i u analizi cijelog razdoblja od 1. lipnja do 31. kolovoza. U većini Hrvatske ukupna sezonska količina oborine bila je manja od prosječne, ali lokalno je bila i viša, kao primjerice u Splitu, i to ponajviše zbog kišnog srpnja, javlja HRT.