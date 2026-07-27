Iza nas je još jedno izdanje festivala Graffita na Gradele: Bol je ponovno na par dana bio centar urbane kulture

Završeno je još jedno izdanje festivala Graffiti na Gradele, koje je tijekom pet dana ponovno okupilo umjetnike, glazbenike i posjetitelje iz Hrvatske i Europe te još jednom potvrdilo status Bola kao jedne od najvažnijih ljetnih destinacija urbane kulture. Ovogodišnje izdanje iza sebe je ostavilo ono najvrjednije - nove murale koji će trajno krasiti ulice Bola i dodatno obogatiti njegov prepoznatljiv vizualni identitet.

Bol dobio nove murale

Dnevni program okupio je neka od najzanimljivijih imena europske i regionalne muralističke i graffiti scene koja su tijekom festivala oslikala nove zidove, pretvarajući Bol u cjelogodišnju izložbu na otvorenom. Na festivalu su sudjelovali umjetnici iz Njemačke, Francuske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije: DXTR, Gizem Erdem, Takir, Molerajj, Zmaja, Endo, Zian, Chez 186, Sarme, Senk, Casino, Erol Sjajni, Tužni Marin, Rakun i Glitchboy2000. Brojni posjetitelji imali su priliku iz prve ruke pratiti nastajanje murala i velikih zidnih radova koji će ostati trajna uspomena na ovogodišnje izdanje festivala.

Koncerti i program ispunili Bol

Večernji program u 585 Clubu na Zlatnom ratu ponovno je okupio tisuće posjetitelja uz nastupe nekih od najaktualnijih izvođača domaće i regionalne scene. Tijekom festivala nastupili su Vojko V, Baks, Bora Balboa, Luzeri, Krešo Bengalka, Shtosmo, Hiljson Mandela, Miach, Sjena, Buntai, Ragazzi i Galke, potvrdivši još jednom da Graffiti na Gradele uspješno spaja urbanu umjetnost i glazbu. Uz crtanje murala, graffiti jamove, radionice, battleove, sportske aktivnosti i dnevni chill u Bijeloj kući, festivalski program i ove je godine ponudio sadržaj za sve generacije, dok su koncerti i partyji trajali do ranih jutarnjih sati.

Umjetnost, suradnja i međunarodno povezivanje

Poseban dio programa obilježila je izložba "Soft Letters" umjetnice Antonije Bačić (Neea), službene dizajnerice festivala, postavljena u galeriji Doma kulture. Posjetitelji su uživali i u programu bolskog umjetnika Ivice Jakšića Čokrića Pukota te nastupu Šo!Mazgoona ispred kafića Marinero gdje je ponovno postavljena prva kamena ploča ikad, u spomen nekom grafitu.

Festival je ove godine bio i domaćin međunarodnog projekta Female Street Art Incubator te ceremonije dodjele nagrade Female Rising Star Award, čime je dodatno potvrđena njegova važna uloga u povezivanju i promociji umjetnica na europskoj street art sceni.

Hvala svima koji su bili dio festivala

Još jedno izdanje Graffita na Gradele pokazalo je koliko umjetnost može povezivati ljude i transformirati prostor. Zahvaljujući umjetnicima, izvođačima, partnerima, volonterima, lokalnoj zajednici i tisućama posjetitelja, Bol je još jednom živio u ritmu boje, glazbe i kreativnosti. Murali koji su nastali tijekom festivala ostaju kao trajni podsjetnik na ovogodišnje izdanje, a organizatori već okreću pogled prema sljedećem ljetu i novim kreativnim izazovima.

Vidimo se tokom godine diljem Hrvatske i naravno u Bolu iduće godine.