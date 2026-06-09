Iza luksuzne vile krila se noćna mora: Žene prisiljavane na snimanje sadržaja za odrasle

Policija u američkoj saveznoj državi Washington otkrila je uznemirujući slučaj trgovine ljudima nakon što je izvršila raciju u kući za koju su susjedi vjerovali da je samo mjesto nekontroliranih zabava. Istraga je pokazala da se u vili u Bellevueu navodno odvijalo zlostavljanje žena koje su bile prisiljene snimati sadržaj za odrasle, prenosi Index.

Susjedi mjesecima zvali policiju

Nakon tjedana zakrčenih ulica, glasnih zabava i opetovanih poziva policiji, susjedi napokon osjećaju olakšanje. Problemi u inače mirnom susjedstvu započeli su prošle jeseni, nedugo nakon što su se u raskošnu vilu uselili novi stanari.

"Počeli su organizirati zabave svake subote navečer", rekao je jedan susjed koji je zbog sigurnosti želio ostati anoniman. "Ljudi su se samo slijevali iz automobila. Neki od njih mahali su bocama votke i galamili na ulici na putu do kuće."

Okupljanja su brzo postala nepodnošljiva, a jedna susjeda procjenjuje da je policiju zvala gotovo svakog vikenda od kolovoza prošle godine. "Postalo je prava smetnja jer se nitko nije mogao kretati. Zato smo svi počeli zvati policiju", izjavila je.

Iza zabava krila se kuća za snimanje sadržaja za OnlyFans

Iako su svi mislili da se radi o kući za zabave koja je izmakla kontroli, policija iz Bellevuea otkrila je da je istina mnogo ozbiljnija. Racija je izvršena u četvrtak u zoru u sklopu istrage o trgovini ljudima. Prema sudskim dokumentima, detektivi vjeruju da je imanje funkcioniralo kao kuća za proizvodnju sadržaja za platformu OnlyFans.

Istražitelji su na posjedu pronašli više od 300 mobitela, preko 50 prijenosnih računala, bilježnicu s popisom imena žena i njihove zarade, ploču s natpisom "Plan sadržaja" te financijsku dokumentaciju. Policija je također zaplijenila više luksuznih vozila.

Žrtve tvrde da su bile tučene i prisiljene na rad

U sudskim dokumentima navodi se da je nekoliko žena bilo vrbovano za stvaranje sadržaja za odrasle na stranicama poput OnlyFansa i Chaturbatea. Obećavane su im tisuće dolara mjesečnih isplata, no detektivima su rekle da im je bio onemogućen pristup vlastitim računima te da nisu mogle doći do novca koji su zaradile.

Žrtve također navode da su ih osumnjičenici prisiljavali da svaki dan provode najmanje osam sati u razgovoru s "obožavateljima", uz dodatne sate snimanja videozapisa. Kada bi se usprotivile radnim zahtjevima, tvrde da su im osumnjičenici prijetili, tukli ih i fizički sputavali.

Tijekom racije u četvrtak policija je uhitila jednog muškarca povezanog s istragom. Određena mu je jamčevina od pet milijuna dolara, a pred sud bi trebao izaći u ponedjeljak. Za susjede, ova je istraga ono što su smatrali običnom smetnjom pretvorila u nešto puno mračnije, a pitanja koja su ih mučila mjesecima dobila su odgovore kakve nikada nisu očekivali. Ipak, nakon mjeseci gužvi, prometa i neprospavanih vikenda, u susjedstvo se vratio mir.