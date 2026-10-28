Iza kulisa: „Tko je ubio Sis…?“ Kad se noir triler sudari s mračnim humorom

Što se događa kada se napetost filmskog noira sudari s crnim humorom? Nova predstava PlayDrame „Tko je ubio Sis…?“ donosi triler-komediju koja publiku uvlači u misterij, ali iza duhovitih dijaloga i potrage za odgovorima otvara i ozbiljniju priču: o mladima koji odrastaju u svijetu sve užem za ideale te o granici između morala i preživljavanja. Premijera je 31. listopada u Gradskom kazalištu mladih u Splitu.

U novom izdanju rubrike „Iza kulisa“ razgovaramo s Elvisom Bošnjakom, autorom teksta, i Trpimirom Jurkićem, redateljem predstave. Bošnjak kroz noir estetiku i humor progovara o društvu koje mladima ostavlja sve manje prostora za otpor i promjenu, dok Jurkić iz glumačke perspektive promišlja rad s mladim izvođačima i izazove kazališnog stvaranja. Dotaknuli smo se i položaja neovisne scene u Splitu – prostora koji, kako obojica ističu, opstaje ponajprije zahvaljujući entuzijazmu i upornosti ljudi koji u njega vjeruju.

„Tko je ubio Sis…?“ označavate kao noir triler-komediju. Možete li nam reći nešto više o tom žanru i zašto ste ga izabrali za novi projekt PlayDrame?

Elvis: „To je žanr kojim se bavim već neko vrijeme. Kroz njega sam razvijao i još uvijek razvijam jezik koji mi je zanimljiv i koji postaje vrlo aktivan građevni materijal. Ovaj žanr pruža mogućnost da o važnim društvenim pitanjima govorite bez dociranja i upiranja prstom u problem, čemu nikada nisam bio osobito sklon, već stvaranjem scenske realnosti u kojoj se problem rastvara na neočekivan i kreativan način.“

Kako je raditi s mladim glumačkim trojcem koji tumači glavne likove? Kako oni doživljavaju dramski tekst i uloge koje igraju?

Trpimir: „Ja nisam redatelj. Glumac sam i jedino iz onoga što se tijekom svih ovih godina nakupilo, a mnogo ih je iza mene, mogu promatrati te mlade glumce i pokušati im pomoći. A najbolja je pomoć, čini mi se, kad se u njihovim mukama, strahovima, pitanjima, zapinjanjima i padovima sjetim sebe takvog. Glumački je poziv čudesan. Istodobno je i divan i okrutan. Baviti se glumom znači biti bačen u „svijet voajera“. Pristati na ogoljenost pred pogledima koji kopaju po vašim tajnama. To je poput ulaska u šumu koju nam valja istražiti opipavši svako stablo i svaku biljku, a istodobno znati da se iza svakog stabla ili biljke kriju zamke koje vrebaju naivca. A mladost je vrijeme u kojem odlučujemo o dužini i broju koraka što vode u srce šume. Koliko ćemo daleko? Dokle? To je vrijeme traženja mjere koju nikad nećemo naći jer nam svako novo jutro uobličuje i zadaje nove standarde i veličine. Vrijeme je to i traženja odgovora na pitanja koja plaše. Hoću li moći, hoću li znati, hoću li izdržati? Ja se samo nadam da sam im u radu na ovoj predstavi, u otkrivanju lica koja igraju, pomogao da se ne boje svoga straha te da otkrivaju i svoju mjeru i svoju slobodu.“

Koliko su vaši likovi slični današnjoj hrvatskoj mladeži? Vidite li u svojoj okolini obrazovane ljude koji strahuju od neuspjeha, neostvarenih ambicija i egzistencijalne krize općenito? Mislite li da se u takvim situacijama kriju ljudi koji bi mogli završiti na mračnoj strani, primjerice u zločinu?

Elvis: „Mislim da su ovi likovi jako slični današnjoj hrvatskoj mladeži, barem onako kako je ja vidim. Dijele njihova osnovna egzistencijalna i moralna pitanja. Svijet u koji danas stupa mlad čovjek čvrsto je definiran; ne ostavlja prostor u kojem mladi ljudi imaju pravo na ideale. Ove su generacije prve koje se na ovom našem prostoru suočavaju s tim problemom. Mi smo, kao možda posljednja generacija, živjeli s tom luksuznom mišlju da možemo promijeniti svijet i učiniti ga boljim. U okolnostima našeg zapadnog, tržišnog kapitalizma taj je svijet nepromjenjiv jer ne možete živjeti u 'boljem' svijetu kad trenutačno živimo u 'najboljem' od svih svjetova, koji vam nudi sve 'najbolje' – tako se taj svijet predstavlja. Nametnuo je konačne standarde i ne možete mu prkositi jer će vas uvijek pobijediti. Jedino što možete jest potruditi se da mu što prije pripadate i uživate u njegovim blagodatima. Čak i ako pomislite da možete nešto bolje, on već otapa ledenjake i probija klimatske omotače. Zakasnili ste.“

Kasne li životi današnjih mladih ili današnji mladi kasne za životom? Kako doživljavate njihovu perspektivu – ima li ona veze sa sudbinom ili s uzimanjem stvari u svoje ruke?

Elvis: „Imam 55 godina, dovoljno sam dugo na ovome svijetu da osjećam vlastitu odgovornost za ono što ostavljamo svojoj djeci. Ne mislim da današnji mladi kaskaju za životom, ali standardi koji su im nametnuti ne ostavljaju prostora da dovoljno dugo budu mladi. U petom razredu osnovne škole naša djeca već skupljaju bodove za upis u srednju školu. Meni je to suludo. Zašto bi dijete od jedanaest godina moralo biti svjesno toga da mu ocjene koje taj dan dobije u školi mogu odrediti cijeli život? Ne sazrijevaju sva djeca u istom trenutku. Jako rano nametnuli smo im utrku, bez mogućnosti da netko ubrza malo kasnije. Jako me živcira kada se analiziraju navike generacije X, Z ili kako se već nazivaju, pa se to nudi kao kuriozitet. Sve te navike mi smo stvorili za njih; dočekali smo ih s njima i isporučili im paketić. A sve što očekujemo od njih jest da budu sretni sa životom koji smo mi označili kao najbolji.“

Trpimir: „Ovih dana u HNK-u Split počeli smo raditi na novoj predstavi, Shakespeareovoj 'Oluji'. Postoji jedna rečenica koju izgovara jedan od likova, Kaliban, a glasi: 'Naučiste me jeziku, a moj probitak od toga jest da znadem psovati.' Nevjerojatno je koliko je toga stalo u samo jednu rečenicu. Sve što jesmo, sve što živimo, sve što smo stvorili ili razorili. Živimo u vremenu u kojem smo poučavanje pretvorili samo u informiranje o vlastitom znanju. Što preostaje 'učeniku' kojeg su informirali, umjesto da su mu pomogli da se oblikuje u zdravo i zrelo ljudsko biće, nego psovka?“

Vaši likovi imaju specifičan odnos prema smrti. Kako u ovom užurbanom vremenu, koje pokušava biti pragmatično, gledate na ljudske reakcije na dramatične situacije – primjerice, na zločin ili smrt?

Elvis: „Zločin i smrt dio su spektakla koji svakodnevno kreiramo i zauzimaju popriličan dio našeg medijskog prozora. Budući da se danas informacije više stvaraju nego što se prenose, zločin i smrt moraju zadovoljiti tržišne uvjete. Ratovi, zločini i umiranja natječu se na internetu s drugim vatrometima. Na neki je način sve to postalo dio industrije zabave u stvarnom vremenu. Takva sirova i neobrađena stvarnost često izmiče kritici ili zdravom ljudskom odnosu. Naravno, zabavna je isključivo ako se tiče nekoga drugoga.“

Trpimir: „Samo ću citirati rečenicu koju izgovara jedan od likova u našoj predstavi: 'Cijeli svijet se zabavlja tuđim leševima. Na svijetu nema ništa zabavnije od tuđih leševa, od leševa koji ti ne znače ništa'.“

Kako procjenjujete ukus današnje kazališne publike? Mislite li da će joj triler-komedija biti bliska i zanimljiva?

Elvis: „Ovo nije prvi put da sam se okušao u ovom žanru, a neće biti ni posljednji. Onaj dio publike koji je gledao predstavu 'Ubojstvo u klubu Quasimodo' otprilike može imati predodžbu o tome što može očekivati. Kad je komedija u pitanju, mislim da postoji određen nesporazum, ali i sporazum između nas koji radimo kazalište i onih koji ga gledaju. Često ciljano radimo za takozvanu najširu publiku komedije u koje sami ne vjerujemo i koje nam uopće nisu smiješne. Takve me predstave jako rastuže. 'Tko je ubio Sis…?' komedija je kakvu bih ja volio gledati.“

Trpimir: „Ako govorimo o publici i ukusu, onda moramo znati da je to dug, naporan i zahtjevan put. Možete raditi dobre predstave i velike tekstove te se truditi čuvati kazalište od površnosti, ali dovoljna je jedna jedina predstava na repertoaru u kojoj ćete jeftino podilaziti publici i sve će se srušiti. Kako je netko rekao: komedija je ozbiljna stvar, a kao žanr najčešće se zloupotrebljava i svodi na puko tezgarenje.“

Vi kao glumci nacionalnog kazališta, ali i iz perspektive dramskog pisca i redatelja, radite s mladim kolegama u neovisnom kazalištu koje prkosi vremenu koje mu ne ide u prilog (nedostatak prostora, mala izdvajanja za projekte u kulturi…). Smatrate li da će neovisna kazališta moći opstati unatoč zahtjevnim uvjetima rada?

Elvis: „Uvijek će netko raditi neovisno kazalište jer će to biti jedini način da uopće radi kazalište ili da radi kazalište kakvo ga zanima. Dakle, siguran sam da će neovisna kazališta postojati i dalje, čak i u Splitu. No vrlo je teško postići stabilnost potrebnu za razvoj takvog kazališnog projekta. Puno je lakše u Zagrebu. Tamo mnoga neovisna kazališta imaju vlastite prostore za izvedbe, a ako ih nemaju, postoji dovoljan broj dvorana za njihove predstave. U Splitu, unatoč tome što školujemo mlade glumce kojima neovisno kazalište može pružiti prve prilike, još uvijek ne postoji nijedan takav uređen prostor. Time ovaj posao postaje ekstreman: zahtijeva velik napor, puno odricanja i uzalud izgubljene energije. Naravno, čovjek se nakon silnih godina upita: kakvog ovo ima smisla? No nadajmo se boljem. To bi bilo dobro ne samo za PlayDramu nego i za cjelokupnu splitsku kulturu.“

Trpimir: „Ovakvi projekti, pogotovo u Splitu, preživljavaju jedino i isključivo zahvaljujući entuzijazmu, zaljubljenosti i upornosti onih koji vode i promišljaju ovakvo kazalište, unatoč svim mogućim problemima i nemogućnostima. Njihovu entuzijazmu i upornosti mogu se samo diviti. Ovakav kakav jesam, ja bih davno odustao.“