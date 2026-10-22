Iza kulisa predstave Pale sam na svijetu: Lutkarska čarolija retro štiha u vremenu ekrana

Kako izgleda svijet kada u njemu ostanemo sasvim sami? Odgovor donosi „Pale sam na svijetu“, nova predstava Gradskog kazališta lutaka Split, koja se vraća temeljima klasičnog lutkarstva i snazi žive kazališne igre. Uoči premijere zavirili smo iza kulisa i s ravnateljem GKL-a Branimirom Rakićem i redateljicom Renatom Carolom Gatica razgovarali o nastanku predstave, izazovima lutkarske animacije te novostima koje donosi nova kazališna sezona.

„U novoj nas sezoni očekuju četiri nova naslova, prvo „Pale sam na svijetu“ Jensa Sigsgaarda u dramatizaciji Ivane Đula i Milice Sinkauz te režiji Renate Carole Gatica. Krajem jedanaestog mjeseca na programu će biti predstava „Didov badnjak“, autorski projekt Stipe Gugića koji nas vraća u neka davna vremena i podsjeća na stare običaje iz Dalmatinske zagore. Obnovit ćemo i predstavu „Dvanaest mjeseci“ koja je postavljena prije više od dvadeset godina, a mislim da će joj se mnogi obradovati jer je riječ o klasičnom lutkarstvu. U trećem mjesecu publika će imati priliku pogledati „Waitapu“ u režiji Ane Prolić, gdje očekujemo nešto stariju publiku od naše standardne vrtićke, odnosno osnovnoškolce. U travnju ćemo izvoditi „Kad pčele plešu“ u režiji Zijaha Sokolovića, glumci su već jako uzbuđeni zbog ovoga projekta, a predstava će govoriti o odnosu čovjeka i prirode te ekologiji. U ovoj ćemo sezoni pokušati napraviti neke nove organizacijske i tehničke korake, a nadamo se i potpori Ministarstva, Grada i Županije“, optimističan je ravnatelj GKL-a Branimir Rakić.

Uoči premijere posjetili smo završne probe predstave „Pale sam na svijetu“ i s redateljicom Renatom Carolom Gatica razgovarali o izazovima nježnih i poučnih priča u vremenu posvemašnje ekranizacije i umjetne inteligencije.

„U tijeku su završne pripreme, a predstava je zbilja jako zahtjevna. Na kraju se uvijek rade najvažniji detalji i jako nam je bitno da sve ispadne dobro, vrlo smo pedantni i pokušavamo iz svega izvući najbolje. Naš lik Pale nakon sna se budi kao lutka koja ostaje sama na svijetu, a najlakše je to prikazati kroz lutkarski medij. Scenografija je izrazito minimalistička, a lutka je u prvom planu, uz animiranje triju lutkara koji su jako koordinirani. Kako se lutkari ne smiju vidjeti, u crnoj su odjeći, jako im je zahtjevno i vruće te imaju složen zadatak. Mi se u kazalištu borimo protiv opće i stalne ekranizacije djece jer je kroz ekrane sve moguće, pogotovo s pojavom umjetne inteligencije, ali baš zato želimo da djeca vide žive izvođače, odrasle koji se igraju. Ova predstava sadrži retro štih klasičnog lutkarstva, nečega što djecu vraća u druga vremena, to je kontrapunkt ekranima: nježna priča puna ritma.“

Premijera predstave „Pale sam na svijetu“ u Gradskom je kazalištu lutaka na programu 23.10. u 19 sati.