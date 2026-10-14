Iz Vatikana stigle nove informacije o Papinu zdravstvenom stanju

Papa Lav XIV. proveo je mirnu noć u rimskoj bolnici Gemelli nakon operacije kojom mu je uklonjen dio desnog plućnog krila zbog zloćudnog tumora. Iz Vatikana najavljuju nove informacije o njegovu zdravstvenom stanju tijekom dana.

Iz Vatikana su u srijedu, 14. listopada, stigle nove informacije o zdravstvenom stanju pape Lava XIV., koji se oporavlja nakon operativnog zahvata u rimskoj bolnici Gemelli, javlja Corriere della Sera.

Kako prenosi talijanski list Corriere della Sera, pozivajući se na Tiskovni ured Svete Stolice, Papa je prvu noć nakon operacije proveo mirno, a tijekom dana očekuju se dodatne informacije o njegovu oporavku.

Liječnici uklonili dio desnog plućnog krila

Papi je dijagnosticiran adenokarcinom pluća, zloćudni tumor zbog kojeg je u utorak podvrgnut operativnom zahvatu.

Tijekom operacije uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila. Prema medicinskom priopćenju objavljenom u utorak navečer, zahvat je uspješno izveden i nije bilo komplikacija.

Papa je u operacijskoj dvorani proveo približno tri sata, dok je sam kirurški zahvat trajao oko 90 minuta, javlja Corriere della Sera.

Rakom zahvaćeno tkivo potpuno uklonjeno

Prema informacijama koje prenosi Corriere della Sera, liječnici su potvrdili da je rakom zahvaćeno tkivo u cijelosti odstranjeno.

Za sada se ne govori o mogućoj kemoterapiji, a tijekom srijede predviđene su dodatne postoperativne pretrage koje bi trebale pružiti jasniju sliku Papina zdravstvenog stanja.

Podsjetimo, Papa je u nedjelju nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja objavio da mu je otkriven ograničen čvor na plućima.

Njegovo zdravstveno stanje i daljnji tijek oporavka prate se u bolnici Gemelli, dok se novo službeno priopćenje Svete Stolice očekuje tijekom dana.