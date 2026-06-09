"Iz Trsta za Dalmaciju": U Splitu se otvara izložba o parobrodima Austrijskog Lloyda

U utorak, 16. lipnja 2026. godine, s početkom u 19 sati, u Hrvatskom pomorskom muzeju Split bit će otvorena izložba pod nazivom "Iz Trsta za Dalmaciju – parobrodi Austrijskog Lloyda kroz zbirku razglednica Frane Mikelića".

Autori izložbe su Ljubomir Radić, Branka Teklić i Gordana Tudor, a postav kroz vrijednu zbirku razglednica donosi priču o povijesti Austrijskog Lloyda, prvog i najvećeg parobrodarskog društva koje je djelovalo na Jadranu.

Zbirka kolekcionara Frane Mikelića

Frane Mikelić kolekcionarstvom se bavi od rane mladosti. Iako je u početku bio usmjeren na numizmatiku, posljednjih tridesetak godina posvetio se kartofiliji.

U njegovu se posjedu nalazi velika zbirka fotografija i razglednica različitih parobrodarskih društava, s posebnim naglaskom na Austrijski Lloyd, odnosno Österreichischer Lloyd. Mikelić je tijekom godina surađivao s brojnim muzejima u Hrvatskoj, posuđujući fotografije i razglednice za potrebe izložbi. Razglednice iz njegove zbirke mogu se pronaći i u knjigama te monografijama koje obrađuju povijest Splita, Dalmacije i parobrodarstva.

Od Trsta do Dalmacije i dalje prema svijetu

Austrijski Lloyd, poznat i kao Lloyd Austriaco, osnovan je u Trstu 1833. godine. U početku je djelovao kao poduzeće koje je osiguravateljima i brodarima pružalo informacije o pomorskoj trgovini i tržištu u Europi i Aziji.

Društvo je 1836. proširilo djelovanje osnivanjem takozvane II. sekcije, zadužene za parobrodarstvo. Iz Engleske je tada naručen prvi parobrod Arciduca Lodovico, koji je na svoje prvo putovanje krenuo u svibnju 1837. godine na liniji Trst – Carigrad, prevozeći 53 putnika.

Posebno mjesto u povijesti Austrijskog Lloyda zauzima Dalmacija. Prva parobrodarska linija uz njezinu obalu uspostavljena je 1. lipnja 1837. godine, kada je Lloyd preuzeo prijevoz pošte od Ratne mornarice na relaciji od Trsta do Patrasa.

Već sljedeće godine povezani su Trst, Dubrovnik i Kotor, uz pristajanja u Malom Lošinju, Zadru, Šibeniku, Splitu, Hvaru i Korčuli, a od 1843. godine i u Rijeci. Od 1844. Lloyd počinje organizirati i turističke izletničke ture, dok se nakon otvaranja Sueskog kanala 1869. godine uvode i linije prema Dalekom istoku.

Izložba otvorena do rujna

Izložba kroz zbirku razglednica Frane Mikelića prikazuje povijest kompanije do 1918. godine, donoseći uvid u važnu epohu pomorskog prometa, komunikacije i povezivanja Dalmacije s ostatkom svijeta.

Izložba i prateći katalog realizirani su uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita. Postav ostaje otvoren do 13. rujna 2026. godine.