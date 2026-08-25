Close Menu

Iz Trogira organiziraju autobus za prosvjed u Zagrebu: "Hod za Liku je hod za sve nas"

Zainteresirani za odlazak autobusom mogu se javiti organizatorima

Iz Trogira je upućen poziv građanima koji žele sudjelovati na prosvjedu „Hod za Liku“, koji će se održati 5. rujna u 12 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Kako je objavljeno u grupi Trogirski portal, za zainteresirane građane Trogira i okolice organizira se autobus s 50 mjesta.

Polazak iz Trogira predviđen je 5. rujna u 5.30 sati, a cijena prijevoza iznosi 30 eura po osobi.

„Nadamo se da će se čuti i glas Trogira“

Organizatori prijevoza pozivaju sve ekološki osviještene građane da se priključe te ističu kako žele da i Trogir bude zastupljen na okupljanju u Zagrebu.

„Hod za Liku je i hod za sve nas, za našu djecu, za Hrvatsku koju želimo danas, sutra i ubuduće – lijepu i čistu“, poručuju u pozivu.

Naglašavaju kako problem otpada ne vide isključivo kao problem Like, već kao pitanje koje se tiče cijele Hrvatske.

„Nadam se da će ime našega grada Trogira biti zastupljeno i da će se čuti i naš glas podrške jer otpad nije samo u Lici, imamo ga i mi na svakom koraku“, navode.

Poziv zainteresiranima da se prijave

Prema objavi, iza organizacije prijevoza ne stoji nijedna politička stranka. Organizatori ističu da ih vodi ekološka osviještenost i želja za očuvanjem okoliša, uz poruku kako „zemlja i voda ne poznaju granice i podjele“.

Zainteresirani za odlazak autobusom mogu se javiti organizatorima putem komentara ili privatne poruke, a cilj je popuniti svih 50 mjesta.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
14
Haha
5
Nice
1
What?
0
Laž
5
Sad
0
Mad
2