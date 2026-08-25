Iz Trogira organiziraju autobus za prosvjed u Zagrebu: "Hod za Liku je hod za sve nas"

Iz Trogira je upućen poziv građanima koji žele sudjelovati na prosvjedu „Hod za Liku“, koji će se održati 5. rujna u 12 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Kako je objavljeno u grupi Trogirski portal, za zainteresirane građane Trogira i okolice organizira se autobus s 50 mjesta.

Polazak iz Trogira predviđen je 5. rujna u 5.30 sati, a cijena prijevoza iznosi 30 eura po osobi.

„Nadamo se da će se čuti i glas Trogira“

Organizatori prijevoza pozivaju sve ekološki osviještene građane da se priključe te ističu kako žele da i Trogir bude zastupljen na okupljanju u Zagrebu.

„Hod za Liku je i hod za sve nas, za našu djecu, za Hrvatsku koju želimo danas, sutra i ubuduće – lijepu i čistu“, poručuju u pozivu.

Naglašavaju kako problem otpada ne vide isključivo kao problem Like, već kao pitanje koje se tiče cijele Hrvatske.

„Nadam se da će ime našega grada Trogira biti zastupljeno i da će se čuti i naš glas podrške jer otpad nije samo u Lici, imamo ga i mi na svakom koraku“, navode.

Poziv zainteresiranima da se prijave

Prema objavi, iza organizacije prijevoza ne stoji nijedna politička stranka. Organizatori ističu da ih vodi ekološka osviještenost i želja za očuvanjem okoliša, uz poruku kako „zemlja i voda ne poznaju granice i podjele“.

Zainteresirani za odlazak autobusom mogu se javiti organizatorima putem komentara ili privatne poruke, a cilj je popuniti svih 50 mjesta.