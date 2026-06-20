Iz trgovina se povlači ovaj kruh

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda FREE FROM Kruh sa sjemenkama 200 g.

Proizvod iz predostrožnosti opoziva Spar Hrvatska d.o.o. zbog moguće povišene razine cijanovodične kiseline.

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Opoziv se odnosi na proizvod KRUH FREE FROM sa sjemenkama 200 g s oznakama: "najbolje upotrijebiti do 15. srpnja 2026., LOT 260240" i "najbolje upotrijebiti do 28. srpnja 2026., LOT 260272".

Iz Državnog inspektorata ističu da se obavijest odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.