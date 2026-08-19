Iz Toronta na Bačvice: Goran Marković na kino premijeri nagrađivanog filma "Oče naš"

Hrvatska kino premijera filma "Oče naš" Gorana Stankovića održat će se ovog četvrtka, 20. kolovoza, u Ljetnom kinu Bačvice, a film koji je svjetsku premijeru imao na prestižnom Međunarodnom festivalu u Torontu splitskoj publici predstavit će splitski glumac Goran Marković.

Film je nakon svjetske premijere u Torontu osvojio niz priznanja: Vučić Perović nagrađen je Zlatnom arenom za najbolju glavnu mušku ulogu u manjinskoj koprodukciji, na SEEfestu u Los Angelesu film je osvojio tri nagrade i priznanja, među kojima i Nagradu publike za najbolji film, dok je Goran Stanković u Cottbusu dobio posebnu nagradu za najbolju režiju.

Riječ je o intenzivnoj drami inspiriranoj stvarnim događajem koji je prije više od desetljeća potresao javnost - snimkom brutalnog kažnjavanja pacijenta u centru za liječenje ovisnosti povezanom sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Film ne nudi jednostavne odgovore, nego otvara pitanja o granici između discipline i nasilja, duhovnog vodstva i autoritarne kontrole, zajednice i zatvorenog sustava koji potiskuje individualnu slobodu. Redatelj Goran Stanković u filmu se bavi ljudima koje su društvo, a često i obitelji, odbacili - ljudima koji u strogoj zajednici traže pripadanje, smisao i mogućnost novog početka.

U glavnim ulogama nastupaju Vučić Perović kao Dejan, Boris Isaković kao otac Branko i Goran Marković kao Mionica. U filmu glume i Jasna Žalica, Petar Novaković, Toni Mihajlovski, Nikola Šurbanović, Nenad Heraković, Dado Ćosić i drugi.

Detalji o ostalim projekcijama i ulaznicama u Ljetnom kinu Bačvice na: www.kinomediteran.hr