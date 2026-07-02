Toronto večeras diše hrvatski: Hrvati napunili Hrvatsku kuću, pjesma se čuje na sve strane

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra veliku utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Vatreni u Torontu odmjeravaju snage s Portugalom, a susret počinje u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.

Kako se približava početak utakmice, među hrvatskim navijačima u Kanadi atmosfera je sve užarenija. Toronto je ovih sati u znaku crveno-bijelih kockica, hrvatskih zastava, pjesme i velikog iščekivanja.

Hrvati se masovno okupljaju u Hrvatskoj kući

Naš reporter nalazi se u Torontu, gdje su se brojni Hrvati počeli masovno okupljati u Hrvatskoj kući. Ondje se jede, pije, pjeva i druži, a atmosfera je prava domaća, kao da se utakmica igra usred Hrvatske.

Navijači pristižu u dresovima, s hrvatskim zastavama i šalovima, a na svakom koraku osjeća se ponos i zajedništvo. Pjevaju se poznate navijačke pjesme, čuju se priče o Vatrenima, a svi s nestrpljenjem čekaju početak velikog dvoboja protiv Portugala.

Pjesma, emocije i zajedništvo

Hrvatska kuća u Torontu večeras je postala središnje mjesto okupljanja naših ljudi. Ondje se susreću generacije Hrvata, od onih koji desetljećima žive u Kanadi do onih koji su tek stigli podržati reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

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U zraku se osjeća posebna energija. Navijači vjeruju da Hrvatska može napraviti još jedan veliki rezultat i izboriti prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Iako je protivnik snažan, optimizma ne nedostaje.

Kakva atmosfera vlada među Hrvatima u Torontu, koga smo sve susreli u Hrvatskoj kući i kako izgleda navijačko zagrijavanje uoči utakmice, pogledajte u nastavku.