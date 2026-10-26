IZ SPLITSKE BOLNICE OTKRILI BROJKE Lani 21.800, ove godine već više od 18.000: "Nekome je to prilika da se vrati svojoj obitelji"

Svaka darovana doza krvi iza sebe nosi jednu priču.

Priču o čovjeku koji je odlučio pomoći nekome koga možda nikada neće upoznati, ali i priču o onome kome upravo ta krv može značiti razliku između života i smrti.

Bilo da je riječ o djetetu, trudnici, onkološkom bolesniku ili osobi stradaloj u prometnoj nesreći, krv je nezamjenjiv dio liječenja, a njezina dostupnost često je presudna.

Upravo zato 25. listopada kada se u Hrvatskoj obilježava Dan dobrovoljnih darivatelja krvi posebna se pozornost posvećuje ljudima koji svojim humanim i nesebičnim činom pomažu u spašavanju tuđih života. To je prilika da im se zahvali ali i da se još jednom podsjeti koliko je važno redovito darivati krv jer potrebe za njom ne prestaju ni jednoga dana u godini.

Koliko su građani Splita i Dalmacije spremni pomoći, koliko je krvi dosad prikupljeno, kakve su trenutačne zalihe te s kojim se izazovima susreće transfuzijska služba, za Dalmaciju Danas otkrili su iz Kliničkog bolničkog centra Split.

Više od 18 tisuća doza krvi prikupljeno ove godine

"Jedna doza krvi može značiti priliku za život. Iza svake darovane doze nalazi se čovjek: dijete, trudnica, onkološki bolesnik, ozlijeđena osoba, stariji bolesnik. Zato je darivanje krvi jedan od najjednostavnijih, a istodobno najvrjednijih načina da pomognemo drugome".

U Zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Split tijekom 2025. godine prikupljeno je 21.800 doza krvi dok je do 23. listopada ove godine prikupljeno nešto više od 18.000 doza.

"Posljednjih godina bilježimo blag, ali kontinuiran porast broja prikupljenih doza, što je rezultat zajedničkog truda zdravstvenih djelatnika, organizatora akcija i prije svega, naših darivatelja.

Pomnim planiranjem akcija darivanja krvi i izvrsnom suradnjom s društvima Crvenog križa Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije koja tijekom godine organiziraju ukupno oko 250 akcija nastojimo osigurati kontinuiran dotok krvi i potrebne zalihe za naše bolesnike. Naši sugrađani pritom redovito prate stanje zaliha putem aplikacije na stranicama KBC-a Split te se, ovisno o potrebama, odazivaju na darivanje. Posebno veseli što izuzetno dobro reagiraju kada se pojavi manjak pojedinih krvnih pripravaka. Na tome smo im, kao i svim organizatorima akcija, iskreno zahvalni", ističu iz KBC-a Split.

Svakoga dana potrebno je između 70 i 80 doza krvnih pripravaka

"U ovom trenutku stanje zaliha krvnih pripravaka je zadovoljavajuće, uzimajući u obzir sve krvne grupe i sve vrste pripravaka. Ipak, stanje se može promijeniti u svakom trenutku. Zato je važno prije dolaska na darivanje provjeriti aktualno stanje zaliha putem aplikacije.

Za potrebe naših bolesnika svakoga je dana potrebno prosječno 70 do 80 doza krvnih pripravaka. To znači da svakoga dana deseci ljudi ovise o tome hoće li netko odlučiti odvojiti dio svog vremena i darovati krv. U pojedinim situacijama potrebe mogu biti i znatno veće, primjerice nakon velikih nesreća ili drugih hitnih događaja s većim brojem ozlijeđenih.

Ponekad, unatoč velikim naporima, ne možemo sami osigurati dovoljan broj doza. Tada pomoć tražimo od drugih transfuzijskih centara u Hrvatskoj, a jednako tako spremni smo pomoći njima kada se za to ukaže potreba. Transfuzijska mreža u Hrvatskoj dobro funkcionira upravo zahvaljujući međusobnoj suradnji i solidarnosti", navode iz splitske bolnice.

Svi zainteresirani u svakom trenutku mogu pratiti stanje zaliha krvnih pripravaka po krvnim grupama na internetskoj stranici KBC-a Split, na ovom linku OVDJE.

Ljeto je najteže razdoblje za splitsku transfuzijsku službu

"Najteže razdoblje za Zavod za transfuziju je ljeto. Na našim prostorima tada boravi velik broj gostiju, intenzivnije su aktivnosti na otvorenom, a time je veća i mogućnost ozljeda. Istodobno je broj darivatelja manji, dok su potrebe za krvlju veće. U takvim situacijama ponekad moramo uputiti apel građanima kako bismo osigurali dovoljan broj doza krvi.

Srećom, takvi pozivi uvijek pronađu put do ljudi velikog srca. Velik broj onih koji se odazovu vraća nam vjeru u dobrotu, solidarnost i plemenitost ljudi. Svaki takav odaziv potvrđuje koliko je važno da u zajednici postoje ljudi spremni pomoći drugome, čak i kada ga nikada neće upoznati", poručuju iz KBC-a Split.

Iza svake doze krvi nalazi se čovjek kojemu je pomoć potrebna No potreba za krvlju postoji svakoga dana, tijekom cijele godine. Dok pišemo ovaj tekst, krv se priprema za jedno dijete, jednu trudnicu, onkološkog bolesnika, baku sa slomljenim kukom... Iza svake doze krvi nalazi se čovjek. Netko čiji život, zdravlje i oporavak ovise o tome da krv bude dostupna upravo onda kada je potrebna. Oni ne mogu ozdraviti bez potrebnih koncentrata eritrocita, trombocita i plazme. Zato je važno o potrebi za darivanjem krvi promišljati svakoga dana u godini, a ne samo kada se pojavi apel za pomoć.

"Darivanje krvi više je od samog čina davanja krvi. To je čin solidarnosti, humanosti i nesebičnosti. Darivatelj pomaže čovjeku kojeg možda nikada neće upoznati, bez naknade i bez ikakve kalkulacije. Jednim darivanjem može pomoći u spašavanju čak triju života", ističu iz KBC-a Split.

KBC Split darivateljima: "Vaša krv nekom je djetetu prilika za odrastanje”"

"Upravo zato 25. listopada, na Dan darivatelja krvi, želimo posebno zahvaliti svim našim darivateljima.

Hvala vam što dolazite kada je potrebno. Hvala vam što se odazivate na pozive. Hvala vam što svojim nesebičnim činom dajete dio sebe kako bi netko drugi dobio priliku za život i ozdravljenje.

Vaša krv nekom je djetetu prilika za odrastanje. Nekoj je majci prilika da se vrati svojoj obitelji. Nekome tko se liječi od teške bolesti daje snagu da nastavi liječenje. Nekome nakon nesreće omogućuje da preživi.

Svim darivateljima krvi od srca čestitamo Dan darivatelja krvi, 25. listopada. Hvala vam na svakoj darovanoj dozi, svakom odazivu i svakom spašenom životu", zaključuju iz KBC-a Split.

Krv je nezamjenjiv lijek. Jedini izvor tog lijeka je čovjek, darivatelj krvi

Krv se može darivati svaki radni dan u KBC Split, Zavod za transfuzijsku medicinu, Ambulanta za dobrovoljno darivanje krvi, Spinčićeva 1 (Firule)

Radno vrijeme ambulante:

Ponedjeljak, utorak i petak: od 07:30 do 15:00 sati

Srijeda i četvrtak: od 7:30 do 19 sati

Kontakt: 021/ 556-191

021/556-479

Darivatelji imaju pravo na parkingu trajanju od sat vremena na lokaciji Spinčićeva 2, Split (LAZARICA) preko puta glavnog ulaza KBC-a Split. Davatelji će nakon darivanja krvi dobiti voucher, kojim će pravdati vrijeme parkiranja.

Krv se može darivati svakodnevno na organiziranim akcijama darivanja u Splitsko- dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Raspored akcija nalazi se na stranicama Crvenog križa.

Kriterij za darivanje krvi

Krv može darivati svaki čovjek dobrog općeg zdravstvenog stanja. Kriteriji za darivanje krvi su:

· Dob: od 18 do 65 godina (do 60 godina ako osoba daruje krv prvi put. Redoviti darivatelji do 70. godine mogu darivati krv 1-2 puta godišnje, prema odluci liječnika specijalista transfuzijske medicine)

· Tjelesna težina: iznad 55 kg

· Tjelesna temperatura: do 37°C.

· Krvni tlak: sistolički od 100 do 180 mm Hg, dijastolički od 60 do 110 mm Hg.

· Puls: od 50 do 100 otkucaja u minuti.

· Hemoglobin: muškarci 135 g/L, žene 125 g/L

· Muškarci mogu darivati punu krv svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca.

Privremeno odbijanje darivatelja:

Privremeno se za darivanje odbijaju osobe koje imaju:

· lakšu akutnu bolest (prehlada, crijevna viroza, infekcija liječena antibiotikom, privremeno uzimanje antihistaminika, kortikosteroida)

· žene za vrijeme menstruacije, trudnoće i dojenja.

· osobe koje su primile transfuziju, imale operativni zahvat, bile podvrgnute endoskopskom pregledu (artroskopija, kolonoskopija, gastroskopija,...) mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog

· osobe koje su bile na akupunkturi, tetovirale se ili bile podvrgnute bušenju uha ili bilo kojeg drugog dijela tijela mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog

· osobe koje su konzumirale alkoholna pića 8 sati prije darivanja

Trajno odbijanje darivatelja:

Trajno se odbijaju za darivanje krvi osobe koje boluju od ozbiljnih bolesti srca i krvnih žila, kroničnih bolesti dišnog, mokraćnog ili probavnog sustava, autoimunih bolesti, zloćudnih bolesti, kroničnih zaraznih bolesti, dijabetesa ovisnog o inzulinu, psihičkih ili neuroloških bolesti.

Neke osobe zbog svog socijalnog ponašanja pripadaju skupinama s povećanim rizikom za dobivanje krvlju prenosivih zaraznih bolesti i one ne smiju darivati krv:

· ovisnici o alkoholu ili drogama

· osobe koje često mijenjaju seksualne partnere

· osobe koje su uzimale drogu putem igle

· osobe koje su liječene zbog spolno prenosivih bolesti

Zašto darivati krv?

Krv nije moguće proizvesti, jedini izvor tog lijeka je čovjek – darivatelj krvi. Svakodnevno brojni bolesnici trebaju liječenje krvnim pripravcima, stoga, kako bi se osigurao dovoljan broj krvnih pripravaka, potrebno je uvijek imati dovoljan broj darivatelja. Darivati možete punu krv i/ili krvne sastojke na staničnom separatoru. Krvne sastojke možete darivati samo u HZTM-u, nakon što se više puta darivali punu krv.

Kako saznati koja ste krvna grupa?

Većina ljudi ne zna koje je krvne grupe. To nije jedna od onih pretraga na koje nas upućuju liječnici obiteljske medicine kada nas savlada viroza ili neki drugi zdravstveni problem koji značajno ne ugrožava naše zdravlje. Krvnu grupu saznamo tek kada trebamo ići na operativni zahvat ili smo hospitalizirani, odnosno žene u trudnoći.

Ako želite znati koja ste krvna grupa, najjednostavniji i najbolji način je da DARUJETE KRV. Kroz mjesec dana na kućnu adresu dobijete Knjižicu darivatelja u kojoj piše: A, B, 0 ili AB i + odnosno -.

Često ljudi pitaju koja je najbolja, odgovor je sve su najbolje i sve ih trebamo u dovoljnoj količini kako bi na zalihama bilo krvnih pripravaka za transfuzijsko liječenje bolesnika. Darujte krv i saznajte svoju krvnu grupu.

Postupak darivanja krvi

Darivanje krvi jednostavan je postupak, traje 8-12 minuta. Uobičajena doza uzete krvi je 450mL, čime se gubi manje od 10% ukupne količine krvi.

Iz jedne doze od 450mL krvi („puna krv“) dobije se 1 doza koncentrata eritrocita, 1 doza koncentrata trombocita i 1 doza plazme. Prije darivanja provjerava se količina željeza u krvi ( brzom metodom, iz kapljice krvi ubodom u jagodicu prsta). Zatim se pristupa liječničkom pregledu koji uključuje provjeru krvnog tlaka i rada srca. Svrha pregleda je zaštita zdravlja darivatelja i primatelja krvi.

Darivanje krvi nije štetno za zdravlje darivatelja, jer se uravnoteženom prehranom u potpunosti nadoknade sastavni dijelovi darovane krvi.

Preporuča se da osoba prije darivanja krvi uzme lagani obrok i bezalkoholni napitak. Važno je da hrana prije darivanja ne bude masna zbog kvalitete krvnih pripravaka.

Osim uobičajenog darivanja „pune krvi“ , darivatelj može darivati i trombocite putem staničnog separatora. Na taj način dobije se vrijedan krvni pripravak s većom koncentracijom trombocita. Takav krvni pripravak je izuzetno značajan za imunokompromitirane bolesnike i djecu.

Postupak darivanja trombocita traje duže od uobičajenog darivanja „pune krvi „ ( oko 90 minuta), a prethodno se prije darivanja u Zavodu uradi kompletna krvna slika kako bi se odredio broj trombocita u krvi. Darivatelji mogu darivati trombocite 12 puta godišnje.

Prava i pogodnosti koja imaju dobrovoljni darivatelji krvi

1. U Republici Hrvatskoj radnik po osnovi darivanja krvi, ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

2. Za dobrovoljne darivatelje krvi koji su osiguranici HZZO ( Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje), i to za muškarce koji su krv darovali više od 35 puta i žene koje su darovale krv više od 25 puta, sredstva za premiju dopunskog zdravstvenog osuguranja koje provodi HZZO osiguravaju se u državnom proračunu: Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl. 14a. Stavak 1. točka 3 (NN 85/06, NN 150/08)

3. Pravo prednosti kod upisa na specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage u KBC Split

4. Dobrovoljni darivatelji krvi (muškarci s više od 40 darivanja i žene s više od 20 darivanja) prema Službenom glasniku grada Splita čl. 43./2013. imaju pravo na besplatnu pokaznu kartu.