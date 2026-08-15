Iz Splita nova inicijativa za pomoć Omišanima: "Ovi ljudi u trenu su ostali bez svega"

Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac Ante Popović uputio je javni poziv svim vijećima gradskih kotareva i mjesnih odbora na području Splita da se uključe u prikupljanje financijske pomoći obiteljima pogođenima katastrofalnim požarom na omiškom području.

Popović predlaže da vijeća donesu odluke o izdvajanju novčanih sredstava za obitelji kojima su u požaru stradali domovi i druga imovina.

„U ovim teškim trenutcima, kada je veliki požar zahvatio Grad Omiš i njegovo šire područje, te brojnim obiteljima prouzročio veliku materijalnu štetu, dužnost nam je pokazati zajedništvo, suosjećanje i solidarnost“, poručio je Popović.

Građani se raspituju kako mogu pomoći

Na pokretanje inicijative, navodi, potaknuli su ga i brojni građani koji su se javili sa željom da na neki način pomognu stradalima.

Iako su mnogi spremni donirati hranu, odjeću i druge potrepštine, prema informacijama koje Popović ima s terena, za takvom vrstom pomoći trenutačno nema potrebe. Zbog velikih materijalnih gubitaka smatra kako bi novčana pomoć u ovom trenutku bila najkorisnija.

„S obzirom na to da su ovi ljudi u trenu ostali bez svega što su godinama stvarali, smatram da će im financijska pomoć biti najpotrebnija i najkorisnija“, istaknuo je.

Pozvao je sva kotarska i mjesna vijeća da se odazovu inicijativi, bez obzira na iznos koji mogu izdvojiti.

„Svaki doprinos, bez obzira na njegov iznos, predstavlja vrijedan znak ljudske bliskosti i pomoći ljudima koji se suočavaju s teškim posljedicama požara“, poručio je Popović.

Dodao je kako bi zajedničko uključivanje splitskih gradskih kotareva i mjesnih odbora poslalo snažnu poruku da Split stoji uz Omiš i njegove stanovnike u trenucima kada im je pomoć najpotrebnija.