Iz solinskog kamenoloma Cemex planira vaditi 500 posto više kamena

Iz kamenoloma Osoje kraj solinskog naselja Blaca Cemex planira vaditi pet puta više kamena godišnje, s 75 tisuća na 400 tisuća kubika, a kop bi se pritom proširio s 11 na 15,4 hektara i produbio za 60 metara.

Zahtjev za tu izmjenu Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije podnijela je tvrtka Cemex Hrvatska, pravni sljednik ranijeg koncesionara, a Ministarstvo je 12. kolovoza pokrenulo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Vanjska granica polja ostala bi ista, ali bi se unutar nje otvorilo šest novih etaža i kopalo dublje nego dosad, sve do kote 325 metara nadmorske visine, piše portal grada Kaštela.

Kamen se na Osoju vadi bušenjem i miniranjem, a upravo miniranje najviše dotiče ljude koji žive u blizini. Najbliže naselje na koje bi miniranje moglo utjecati udaljeno je 700 metara od granice polja, a crkvica Gospe od zdravlja kilometar. Elaborat kao moguće posljedice navodi razbacivanje komada kamena, potresno djelovanje i zračni udarni val. Za puni rad kopa predviđena je godišnja potrošnja od 128 tisuća kilograma eksploziva, koji se prema elaboratu ne skladišti na lokaciji nego ga ovlaštena tvrtka dovozi neposredno prije svakog miniranja.

Do 284 kamiona dnevno na cesti prema selu

Više kamena znači i više kamiona. Pri najvećoj eksploataciji elaborat predviđa do 284 kamiona dnevno u oba smjera nerazvrstanom cestom koja polje spaja sa županijskom cestom ŽC6115. Time bi promet vezan uz kop činio oko 5,5 posto prosječnog dnevnog prometa na tom području, dok danas taj udio iznosi tek nešto više od jednog posto.

Zbog širenja kopa uklonilo bi se dodatnih 4,4 hektara tla i raslinja, uz vidljivu promjenu izgleda krajolika koji se, kako navodi elaborat, vidi s okolnih uzvisina i cesta. Mjerenja koja CEMEX od veljače provodi s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo pokazuju da su dosadašnje vrijednosti taložne prašine ispod granica, no sam izvještaj upozorava da pet mjeseci mjerenja nije dovoljno za ocjenu kvalitete zraka, jer se ona daje na temelju cijele godine.

Elaborat zaštite okoliša izradila je tvrtka Mundo melius u ožujku, uz dopunu u srpnju, a temeljem njega izrađivač procjenjuje utjecaj kopa na zrak, buku i šume prihvatljivim. O tome sada mišljenje daju nadležna tijela, među njima Grad Solin i Splitsko-dalmatinska županija, a svoje mišljenje može poslati i svaki građanin, pisanim putem Ministarstvu u roku od 30 dana od objave.