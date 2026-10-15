IZ ŠANGAJA RAVNO NA POLJUD! Mate Pavić otkrio zašto Hajduk može iznenaditi Ajax: „To je kao u tenisu...”

Poljud večeras živi za veliki europski susret Hajduka i Ajaxa, a među onima koji su stigli podržati Bijele je i proslavljeni hrvatski tenisač Mate Pavić.

Splićanin nije skrivao zadovoljstvo što ponovno ima priliku uživati u velikoj europskoj utakmici svog omiljenog kluba.

„Predivno! Koliko čekamo, 30 godina? Trideset i jednu! Veselimo se utakmici i vidjet ćemo što će biti”, kazao nam je Pavić uoči susreta.

„Ajax vrijedi puno više, ali Hajduk ima samopouzdanje i momentum”

Na pitanje može li Hajduk protiv favoriziranog nizozemskog suparnika zaigrati hrabro i napadački, Pavić je povukao zanimljivu paralelu s tenisom.

„Puno više vrijedi momčad Ajaxa nego Hajduk. To je kao i u tenisu, uvijek se nadamo. Nadamo se da Hajduk može na krilima pobjede u derbiju prošlog tjedna. Mislim da samopouzdanje u sportu i taj momentum koji imate u određenom trenutku jako puno znače. Hajduk to trenutačno ima”, poručio je.

Upravo bi pobjeda nad Dinamom, smatra Pavić, mogla biti važan psihološki poticaj Bijelima uoči velikog europskog izazova.

Iz Šangaja na Poljud, a uskoro ga čekaju Beč, Pariz i Torino

Pavić je otkrio i kako je uspio pronaći vremena za dolazak na Poljud, unatoč brojnim obvezama na ATP Touru.

„Zadnji put bio sam prošle sezone, nešto pred kraj. Stalno su iste obveze. Ovdje sam dva dana, sutra već idem dalje. Imam još tri turnira do kraja sezone – Beč, Pariz i završni Masters u Torinu”, otkrio nam je.

Dolazak u Split zapravo se dogodio pomalo neočekivano.

„Ovo je nenadano došlo jer smo rano završili u Šangaju. Tako se otvorilo nekoliko dana odmora pa sam ih odlučio iskoristiti”, objasnio je Pavić.

Na pitanje o nastavku turnira u Šangaju priznao je da rezultate nije detaljnije pratio nakon vlastitog ispadanja.

„Moram priznati da nisam pratio. Rano sam završio pa nisam dalje gledao”, kazao je.

Iako ga već sutra čekaju nove obveze i nastavak teniske sezone, Pavić je kratki boravak u rodnom gradu iskoristio za ono što se u Splitu posebno cijeni – odlazak na Poljud.

A njegova poruka uoči utakmice s Ajaxom jasna je: nizozemski klub možda ima skuplju momčad, ali Hajduk ima samopouzdanje, pobjednički zamah i podršku svojih navijača.