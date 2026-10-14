Iz ratom pogođene Ukrajine stigla u Hrvatsku, a sada u Solinu otvara izložbu koja postavlja veliko pitanje o suvremenom čovječanstvu

Gradska knjižnica Solin ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige započinje izložbom ukrajinske slikarice i ilustratorice Euhenije Bakhtihareieve – Ženje pod nazivom "InFANntilizam". Otvorenje će se održati u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 19:30 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin. Riječ je o izložbi koja kroz umjetnički izraz propituje jedno od velikih proturječja suvremenog društva – kako je moguće da čovječanstvo, unatoč iznimnom tehnološkom i civilizacijskom napretku, istodobno pokazuje nezrelost u donošenju odluka koje oblikuju njegovu budućnost.

Iz Ukrajine s djecom izbjegla u Hrvatsku

Euhenija Bakhtihareieva – Ženja rodom je s Krima, a na ukrajinskoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni aktivna je od 2008. godine. Tijekom svoje karijere sudjelovala je na brojnim izložbama i umjetničkim projektima, dok se njezina djela danas nalaze u privatnim zbirkama u Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj i Hrvatskoj. Njezin životni put obilježio je i rat u Ukrajini. Godine 2022. s djecom je izbjegla iz Irpinja te pronašla utočište u Hrvatskoj, gdje od tada živi i nastavlja svoj umjetnički rad.

Zašto čovječanstvo, unatoč napretku, ponavlja iste pogreške?

U središtu izložbe "InFANntilizam" nalazi se pitanje odgovornosti suvremenog čovjeka i društva.

Odraslost se u pravilu povezuje s racionalnošću, odgovornošću i sposobnošću razumijevanja posljedica vlastitih odluka. Međutim, suvremena civilizacija, premda raspolaže tehnologijama kojima može mijenjati čitav planet, često pokazuje nesposobnost odgovornog upravljanja vlastitim mogućnostima. Ratovi, katastrofe, globalne epidemije i društvena nejednakost samo su neki od primjera koji, prema konceptu izložbe, otkrivaju duboki nesrazmjer između čovjekovih sposobnosti i njegove spremnosti da preuzme odgovornost za njihove posljedice.

Infantilnost kao ogledalo suvremene civilizacije

Umjetnica infantilnost ne promatra isključivo kao osobinu pojedinca, već kao šire stanje suvremenog društva. U tom se kontekstu infantilizam očituje kroz nesposobnost sagledavanja dugoročnih posljedica vlastitih postupaka, izbjegavanje odgovornosti i težnju za trenutnim zadovoljstvom, čak i onda kada takvo ponašanje može imati ozbiljne posljedice.

Upravo ta proturječja predstavljaju temelj izložbe kojom se otvara prostor za promišljanje o odgovornosti, ljudskoj zrelosti i budućnosti civilizacije. Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak, 15. listopada, u 19:30 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin, čime će ova kulturna ustanova obilježiti početak Mjeseca hrvatske knjige.