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Iz prodaje se povlači mnogima omiljeni napitak

Pazite!

Državni inspektorat izvijestio o opozivu jedne vrste popularnog matcha čaja.

Iz prodaje se povlači SHAN WAI SHAN Matcha Tea, 80 g, najbolje upotrijebiti do 12. 3. 2028., zbog migracije teškog metala aluminija.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Asia Express Food, Kibystraat 1, CJ Kampen, Nizozemska

Maloprodaja: VUKOJE LOGISTIKA j.d.o.o., Veliko Polje

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