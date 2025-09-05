Iz poznatog trgovačkog lanca povlače se iz prodaje cipele. Kancerogene su

Iz poznatog lanca trgovina u Hrvatskoj povlače se cipele jer se ustanovilo kako su kancerogene!

Riječ je o ženskim cipelama Janina serijskog broja proizvoda 1201473/002. Uvoznik za Hrvatsku je njemački trgovački lanac KIK Textilien und Non – Food GmbH, a distributer Kik Textilien und Non-Food Hrvatska.

Zemlja podrijetla cipela je Kina, otkrili su u Državnom inspektoratu RH.

Proizvod predstavlja kemijski rizik u pogledu određenih tvari razvrstanih kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari jer prelaze maksimalnu dozvoljenu količinu.

Riječ je o jako kancerogenoj tvari dibenzo(a,h)antracen (DBA) koja nastaje nepotpunim izgaranjem organske tvari, obično u proizvodnim ili kontroliranim kemijskim procesima. Može se prenijeti na ljude udisanjem ili kontaktom s onečišćenim predmetima.

“Obvezna mjera je uništenje cijele pošiljke cipela. Potrošače koji su kupili sporne cipele poziva se da ih prestanu koristiti”, navode u Državnom inspektoratu.